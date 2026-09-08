Varese News

Varese Laghi

Ufficio postale di Casciago, riapertura dell’ufficio Polis prevista per il 22 settembre

Poste Italiane segnala imprevisti tecnici durante i lavori di ammodernamento: completati gli interventi strutturali, si passa alla sicurezza e alle connessioni e poi la riapertura dell'ufficio postale rinnovato

ufficio postale poste italiane

Proseguono i lavori di ristrutturazione legati al Progetto Polis presso l’ufficio postale di Casciago, ma la conclusione del cantiere subirà un ulteriore slittamento rispetto alle tempistiche preventivate. Poste Italiane ha infatti reso noto che nel corso delle operazioni sono emerse alcune difficoltà tecniche non calcolabili in fase di avvio, che hanno rallentato la tabella di marcia.

Superata la fase degli interventi strutturali, i tecnici lavoreranno ora sul completamento della rete di connessione e sull’adeguamento dei sistemi di sicurezza interni. Si tratta di passaggi vincolanti per il ripristino dell’operatività della sede, al termine dei quali si procederà con le operazioni di trasloco e l’allestimento finale.

Salvo ulteriori imprevisti operativi, la riapertura dell’ufficio postale di Casciago, chiuso dal 26 marzo scorso, e la ripresa dei servizi al pubblico sono previste per martedì 22 settembre.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Tommaso Guidotti
tommaso.guidotti@varesenews.it

A VareseNews ci sono nato. Ho visto crescere il giornale e la sua comunità, sperimentando ogni giorno cose nuove. I lettori sono la nostra linfa vitale, indispensabili per migliorare sempre.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.