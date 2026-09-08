Ufficio postale di Casciago, riapertura dell’ufficio Polis prevista per il 22 settembre
Poste Italiane segnala imprevisti tecnici durante i lavori di ammodernamento: completati gli interventi strutturali, si passa alla sicurezza e alle connessioni e poi la riapertura dell'ufficio postale rinnovato
Proseguono i lavori di ristrutturazione legati al Progetto Polis presso l’ufficio postale di Casciago, ma la conclusione del cantiere subirà un ulteriore slittamento rispetto alle tempistiche preventivate. Poste Italiane ha infatti reso noto che nel corso delle operazioni sono emerse alcune difficoltà tecniche non calcolabili in fase di avvio, che hanno rallentato la tabella di marcia.
Superata la fase degli interventi strutturali, i tecnici lavoreranno ora sul completamento della rete di connessione e sull’adeguamento dei sistemi di sicurezza interni. Si tratta di passaggi vincolanti per il ripristino dell’operatività della sede, al termine dei quali si procederà con le operazioni di trasloco e l’allestimento finale.
Salvo ulteriori imprevisti operativi, la riapertura dell’ufficio postale di Casciago, chiuso dal 26 marzo scorso, e la ripresa dei servizi al pubblico sono previste per martedì 22 settembre.
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