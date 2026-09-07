Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Ultimi giorni di caldo anomalo, poi arriva l’instabilità: le previsioni della settimana

Temperature ben oltre le medie del periodo fino a martedì, grazie all'anticiclone che porta aria calda sull'Europa occidentale. Da mercoledì una saccatura atlantica riporterà rovesci e temporali e una netta diminuzione delle temperature

nuvole di panna montata: foto dei lettori

L’anticiclone che in questi giorni sta interessando l’Europa occidentale continua a mantenere le temperature ben oltre le medie stagionali. Il tempo resterà stabile oggi e domani, martedì, prima dell’arrivo di una saccatura di origine atlantica che porterà una fase di maggiore instabilità a partire da mercoledì.

Lunedì

Giornata in buona parte soleggiata, con alcuni passaggi di nubi medio-alte soprattutto dalla metà della giornata in poi. Precipitazioni assenti, salvo isolati piovaschi nel tardo pomeriggio sull’alta Valtellina e sulle Orobie. Temperature senza variazioni di rilievo: minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 30 e 35.

Martedì

Ancora in prevalenza soleggiato, ma con passaggi nuvolosi via via più consistenti, che nel pomeriggio porteranno locali rovesci su Alpi e Prealpi, in grado di estendersi occasionalmente fino all’alta pianura in serata. Temperature stabili: minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 30 e 34.

Mercoledì

Cambia il quadro: cieli generalmente molto nuvolosi e poco sole, con rovesci e temporali dapprima sui rilievi e in graduale estensione alle zone di pianura. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Solo dalla seconda metà del pomeriggio è atteso un miglioramento con schiarite a partire dall’Alto Ticino. Le temperature massime sono attese in diminuzione.

Giovedì

Giornata irregolarmente nuvolosa, con residui rovesci soprattutto in pianura e nelle zone orientali. Nel corso della giornata si apriranno però schiarite più ampie a partire dal Piemonte, destinate ad estendersi ulteriormente in serata. Le temperature massime saranno in progressivo calo: sui 26 gradi giovedì, 24 tra venerdì e sabato, 23 domenica.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.