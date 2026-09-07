Ultimi giorni di caldo anomalo, poi arriva l’instabilità: le previsioni della settimana

L’anticiclone che in questi giorni sta interessando l’Europa occidentale continua a mantenere le temperature ben oltre le medie stagionali. Il tempo resterà stabile oggi e domani, martedì, prima dell’arrivo di una saccatura di origine atlantica che porterà una fase di maggiore instabilità a partire da mercoledì.

Lunedì

Giornata in buona parte soleggiata, con alcuni passaggi di nubi medio-alte soprattutto dalla metà della giornata in poi. Precipitazioni assenti, salvo isolati piovaschi nel tardo pomeriggio sull’alta Valtellina e sulle Orobie. Temperature senza variazioni di rilievo: minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 30 e 35.

Martedì

Ancora in prevalenza soleggiato, ma con passaggi nuvolosi via via più consistenti, che nel pomeriggio porteranno locali rovesci su Alpi e Prealpi, in grado di estendersi occasionalmente fino all’alta pianura in serata. Temperature stabili: minime tra 19 e 22 gradi, massime tra 30 e 34.

Mercoledì

Cambia il quadro: cieli generalmente molto nuvolosi e poco sole, con rovesci e temporali dapprima sui rilievi e in graduale estensione alle zone di pianura. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Solo dalla seconda metà del pomeriggio è atteso un miglioramento con schiarite a partire dall’Alto Ticino. Le temperature massime sono attese in diminuzione.

Giovedì

Giornata irregolarmente nuvolosa, con residui rovesci soprattutto in pianura e nelle zone orientali. Nel corso della giornata si apriranno però schiarite più ampie a partire dal Piemonte, destinate ad estendersi ulteriormente in serata. Le temperature massime saranno in progressivo calo: sui 26 gradi giovedì, 24 tra venerdì e sabato, 23 domenica.