Ultimo convegno alle Bettole: sei corse per chiudere la stagione estiva

Si chiude mercoledì 9 settembre la riunione estiva del galoppo all’ippodromo delle Bettole, la prima gestita dalla Varese Turf and Sport: una serata impreziosita dalla presentazione di un volume dedicato all’ippica e alla degustazione di vini. Il convegno si apre alle 20,25 e prevede sei corse, l’ultima delle quali in programma alle 23 circa.

Galleria fotografica La serata del Gran Premio Città di Varese 4 di 37

Si comincia con il Premio Alice Glory, una reclamare con cavalli di due anni sui 1.500 metri della pista in sabbia che sarà teatro anche della seconda corsa, il Premio Anna Valenzasca dedicata ai 3 anni e oltre sulla distanza impegnativa dei 2.150 metri.

Spazio invece ai velocisti per il premio Associazione culturale “Quelli dello Scopone”, handicap di classe 3 con i cavalli impegnati sulla retta in erba per un chilometro da percorrere tutto d’un fiato. La serata continuerà con il Premio Vain to Resist, che si svolgerà alle 22:00, corsa trio sull’anello erboso di 1600 metri, ad anticipare il clou della serata.

Alla quinta corsa è infatti previsto il Premio Manslow – Trofeo Grilli che mette in palio un montepremi di 13.200 euro e che si disputa sui 1.600 metri della pista in erba. La serata si concluderà con il Premio Flaming Top, un handicap di Classe 4 su 1500 metri in sabbia, che chiude la stagione estiva, celebrando la passione e la dedizione di tutti i partecipanti.

L’apertura della serata di corse includerà invece la presentazione del libro “Analisi Gruppi Uno Europei 2001-2025“, uno studio realizzato da Paolo Salvadori che ha analizzato un quarto di secolo di corse di alto livello in Europa. Accanto al momento dedicato all’editoria ci sarà anche la degustazione di vini italiani Yannick-Vino Veritas.