Un articolo da leggere se avete paura di volare e Varese in soccorso di Busto Arsizio
I fatti principali e quelli più curiosi di venerdì in 10 minuti
Vi parliamo di quello che è successo ieri sera su un volo easyjet a Malpensa e del perchè l’iper-regolamentazione è parte integrante della sicurezza nei trasporti aerei, facciamo il punto sul crollo all’E-Work Arena e l’aiuto offerto da Varese alla Uyba, passiamo poi agli eventi del weekend ma non solo.
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