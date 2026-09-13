Un autogol frena la Varesina: 1-1 a Sant’Angelo

Un punto in trasferta per la Varesina, che per la seconda giornata del Girone D di Serie D era impegnata sul campo del Sant’Angelo. Una pari che però ha un sapore amaro per i ragazzi di mister Daniele Angellotti, che erano riusciti a trovare il vantaggio con la prima rete in rossoblù dell’attaccante Opoola al 28′ della ripresa ma al 39′ vengono ripresi dai lodigiani con un’autore di Bolis che chiude la gara sull’1-1. (Foto Facebook – Varesina)

La Varesina sale così a quota 4 punti in due gare, pi e mercoledì 16 settembre, per il turno infrasettimanale, affronterà la trasferta emiliana di Correggio, dove ci sarà una Correggere affamata dopo aver infilato due pareggi nelle prime due uscite.

TABELLINO

SANT’ANGELO-VARESINA 1-1

MARCATORI: st 28′ Opoola, 39′ aut. Bolis

SANT’ANGELO (3-4-2-1): Leoni; Premoli, Nechita, Rigo; Bernardini (18′ st Toldo), Daqoune (39′ st Mavrommatis), Guerrini, Pizzi (18′ st Garatti); Pavesi (18′ st Niculae), Cominetti (37′ pt Grandinetti); Maltoni. A disp. Maglieri, Prinelli, Adamo, Voceri. All. Di Lauri

VARESINA (4-3-3): Profeta (1′ st Ferretti); Ornaghi (42′ st Grassi), Tomas, Ferrante, Bolis; Pedone, Maspero, Polenghi (23′ st Busto); Bianchetti (42′ st Grieco), Manicone (13′ st Opoola), Banfi. A disp. Gurzi, Vitale, De Bonis, Martinoia. All. Angellotti

ARBITRO Antonuccio di Roma1

NOTE Spettatori 1000 circa. Ammoniti Ornaghi, Bolis, Pizzi. Angoli 6-5. Recupero 1′, 3′

SERIE D GIRONE D – II GIORNATA

Sabato 12 settembre:

Cittadella Modena – Tropical Coriano 1-0; Pontedera – Pro Patria 2-3; Varese – Pro Sesto 0-2; Solbiatese – Casatese Merate 0-0; Oltrepò – Pavia sospesa, Arconatese – Correggese 1-1; Lentigione – Castellanzese 1-0.

Domenica 13 settembre:

Crema – Pistoiese 1-3; Sant’Angelo – Varesina 1-1.

CLASSIFICA: Pistoiese, Pro Patria, Lentigione 6; Varesina, Casatese Merate 4; Pro Sesto, Castellanzese, Cittadella Modena 3; Correggese, Sant’Angelo 2; Pavia, Arconatese, Tropical Coriano, Crema, Varese, Solbiatese 1; Oltrepò, Pontedera 0.

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