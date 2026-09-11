“Un bambino non controllato da piccolo può restare senza patente da adulto”: il prof. Donati e la sfida della prevenzione

“Un adulto che non è stato controllato bene nella sua vista da bambino poi può avere una vista bassa e non poter ottenere la patente, non poter guidare”: parte da qui, dalle conseguenze concrete di una miopia trascurata, il ragionamento del prof. Simone Donati, responsabile di Oculistica pediatrica all’Ospedale del Ponte di Varese.

Giovedì 24 settembre, ore 21, a Materia, Donati ne parlerà insieme a Federottica Varese e Hoya Lens Italia in un incontro pubblico dedicato a un tema che riguarda sempre più famiglie: la miopia infantile. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che entro il 2050 oltre metà della popolazione mondiale sarà miope, un dato che ha trasformato quella che sembrava una semplice questione di occhiali in una vera e propria priorità di salute pubblica. Cause, trattamenti e gestione dei giovani miopi saranno al centro della serata, con particolare attenzione alla prevenzione attraverso corrette abitudini di igiene visiva.

A confrontarsi sul palco saranno il dott. Simone Donati, oculista, Fabrizio Vettore, presidente di Federottica Varese, Claudio Nicora, ottico – optometrista ed Elisa Gozzini di Hoya Lens Italia. Abbiamo incontrato il professor Donati per approfondire il punto di vista medico.

«Sono responsabile della struttura semplice di Oculistica pediatrica all’Ospedale del Ponte di Varese, che fa parte dell’ASST Sette Laghi. Docente all’Università dell’Insubria per il corso di Malattie dell’apparato visivo e direttore della Scuola di specializzazione in Oculistica delle Università di Pavia e Varese».

All’Ospedale del Ponte di cosa si occupa esattamente?

«Mi occupo della parte clinica, quindi delle visite e della gestione delle problematiche refrattive dei bambini che arrivano in età prescolare e, insieme al team, composto da tre medici e due ortottisti, della parte chirurgica: interveniamo ad esempio sullo strabismo, che è una patologia chirurgica pediatrica».

In termini numerici, come sta andando?

«C’è un’altissima richiesta di visite, anche grazie a una sensibilità che si sta diffondendo sempre di più nella popolazione riguardo alla prevenzione dei disturbi visivi: cresce quindi la richiesta di controlli per i bambini, soprattutto in età scolare. A questo si associa un aumento dei disturbi refrattivi, in particolare della miopia, accentuatosi dopo il Covid. Per questo diventa sempre più necessario eseguire visite di profilassi e di screening del bambino, affinché arrivi all’età scolare vedendo bene, senza una progressione di questi disturbi».

Quanto è importante la prevenzione in un settore come questo?

«È fondamentale, perché tanti disturbi visivi, se non diagnosticati precocemente nel bambino, diventano poi elementi di difficoltà nella vita adulta. Un adulto che da bambino non è stato controllato bene può avere una vista bassa e, ad esempio, non riuscire a ottenere la patente. Oppure può sviluppare in età adulta malattie che, se diagnosticate in anticipo, si possono curare o controllare meglio. La prevenzione resta uno degli elementi fondamentali per tutti, ma per i bambini in particolare: oggi disponiamo di lenti e strumenti che ci permettono anche di limitare la progressione di alcuni difetti refrattivi. Possiamo quindi non solo controllare, ma prevenire malattie che potrebbero insorgere nell’adulto, se conosciamo bene il bambino e lo curiamo bene».

Quanto è importante, per un territorio come il nostro, avere un ospedale come il Ponte?

«È fondamentale. Il Ponte rappresenta oggi un punto di riferimento non solo per la provincia di Varese, ma per tutta l’area dell’Insubria, perché è un centro pediatrico di alta specializzazione non solo per l’oculistica ma per tante altre discipline: un riferimento anche per le zone di Gavirate, Busto Arsizio e Saronno, quindi un bacino molto ampio. Diventa ancora più importante oggi, quando la gestione del paziente sul territorio viene sempre più a mancare, perché non ci sono più specialisti diffusi sul territorio: l’ospedale fa da fulcro anche per lo screening del bambino in generale».

Questo è legato al fatto che ci sono meno pediatri?

«È legato al fatto che la medicina territoriale è stata in parte messa da parte dalla programmazione regionale, quindi c’è bisogno di rafforzarla molto, per concentrare sull’Ospedale del Ponte che è una struttura ad altissima specializzazione soprattutto le patologie più gravi, quelle che davvero necessitano il ricorso all’ospedale. Tutta l’attività preventiva, idealmente, dovrebbe essere svolta dalla medicina territoriale. Noi, nel frattempo, organizziamo campagne di screening nelle scuole, proprio per intercettare i bambini con problemi e portarli nei nostri ambulatori per curarli al meglio».

Ci racconti anche l’attività universitaria, oltre a quella clinica.

«Nel mio ambulatorio, sia all’Ospedale del Ponte sia all’Ospedale di Circolo, seguo gli studenti di medicina e gli specializzandi in oculistica. È una parte molto interessante, perché le domande che pongono rappresentano una crescita per tutti, e i pazienti che seguiamo insieme servono a costruire l’esperienza della nuova classe medica. Abbiamo quattro specializzandi per anno, su un corso di quattro anni, al termine del quale diventano specialisti in oculistica».

Quante scuole di specializzazione in oculistica ci sono in Italia?

«Circa 25 sedi universitarie. In Lombardia ce ne sono diverse, mentre altre regioni ne hanno di meno: noi siamo insieme a Pavia, poi ci sono Milano e Brescia».

C’è molta richiesta per questa specializzazione?

«Tantissima. L’oculistica è una delle discipline mediche più scelte, insieme a cardiologia e dermatologia. Il motivo è che consente di esercitare sia un’attività chirurgica sia un’attività medica, senza i turni particolarmente stressanti di altre specialità come chirurgia generale, ortopedia o anestesia. Ed è una specialità molto interessante e innovativa, che porta a collaborare con tante figure diverse, dagli ottici all’industria, in un settore in fortissima espansione tecnologica».

Quanto è importante, da questo punto di vista, l’attività di divulgazione?

«È importante perché bisogna far conoscere alla popolazione tutto ciò che l’oculistica oggi può offrire: non solo per curare le malattie, ma anche per migliorare la vita quotidiana di chi, per esempio, porta semplicemente gli occhiali. Oggi l’intervento di cataratta non è più solo togliere la cataratta e mettere una lente artificiale: possiamo inserire lenti intraoculari progressive, che permettono di vedere sia da lontano sia da vicino, o proporre trattamenti mirati per far vedere al meglio il paziente. Insieme agli ottici possiamo fornire occhiali che permettono di vivere bene la quotidianità, al lavoro, al computer, sul tablet molto più di un semplice occhialino bifocale. Sono tante cose in più che possono migliorare la vita non solo di chi è malato, ma anche di chi vuole semplicemente vedere meglio. E possiamo proteggere meglio gli occhi, con lenti protettive e con la prevenzione delle tante malattie che oggi siamo in grado di individuare e trattare».

L’evento a Materia

Occhio al futuro, prevenire la miopia si può?

Giovedì 24 settembre, ore 21 — Materia Con Simone Donati, oculista, Fabrizio Vettore, presidente Federottica Varese, Claudio Nicora, ottico – optometrista ed Elisa Gozzini di Hoya Lens Italia

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