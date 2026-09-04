Un caffè con lo specialista: la nuova serie video di Humanitas Medical Care che porta la salute nei locali di Varese

Gli impacchi caldi di camomilla aiutano davvero a risolvere l’orzaiolo e il calazio? La malva è veramente un buon lenitivo per chi soffre di reflusso gastroesofageo? Dormire con il reggiseno o usare frequentemente fasce con i ferretti possono portare problemi al seno? È vero che mangiare i carboidrati la sera fa ingrassare?

Questi sono alcuni dei dubbi affrontati in “Un caffè con lo specialista”, la nuova rubrica video di Humanitas Medical Care, che porta i medici fuori dagli ambulatori, nei caffè della città, per dialogare con influencer locali sui temi che più spesso generano dubbi, curiosità e falsi miti.

Protagonisti del progetto sono gli specialisti del centro medico Humanitas di Varese e dell’ospedale Humanitas Mater Domini di Castellanza che, davanti a una tazzina di caffè, rispondono alle domande più comuni sulla salute.

Cinque specialisti, quattro puntate, tre creator varesine e decine di domande quotidiane sulla salute

Dagli effetti sulla vista dell’uso prolungato dei dispositivi digitali alle cause della sensazione di “tremolio” all’occhio fino alla reale efficacia dei rimedi tradizionali per calazio e orzaiolo, distinguendo tra evidenze scientifiche e credenze popolari. Ampio spazio anche all’alimentazione, sfatando falsi miti comuni e portando consigli pratici per una colazione equilibrata o per comporre un pasto sano, anche al ristorante.

Non solo. Tra i temi affrontati anche quelli legati alla prevenzione e alla salute del seno, dall’importanza dell’autopalpazione alla sicurezza dei controlli per la diagnosi precoce del tumore alla mammella. Infine, spazio anche ai disturbi gastrointestinali, come il reflusso gastroesofageo e la Sindrome dell’Intestino Irritabile, analizzando il legame tra stress e il nostro secondo cervello.

Ogni episodio, legato a una specialità clinica, prende spunto da domande semplici ma quotidiane, trasformando una conversazione davanti a un caffè in un’occasione per parlare di salute e prevenzione in modo chiaro e diretto.

A rispondere a questi e molti altri quesiti sono la dott.ssa Nicoletta Basla (radiologa senologa), la dott.ssa Federica Calabrese (gastroenterologa), la dott.ssa Martina Francia (biologa nutrizionista), il dott. Guglielmo Gazzetta (chirurgo generale e responsabile Breast Unit dell’ospedale) e il dott. Alessandro Pistone (oculista).

A guidare la conversazione, invece, tre volti conosciuti sui social a Varese: Jlenia Conti, Francesca Luraschi e Charlotte Trombiero, city storyteller e creator locali che negli anni hanno saputo raccontare il territorio attraverso prospettive diverse e che, nella rubrica video, diventano il ponte tra i professionisti e la comunità, dando voce alle domande più semplici e comuni.

Un viaggio nella salute che racconta anche Varese

Le quattro puntate diventano anche un piccolo itinerario alla scoperta della città attraverso alcuni dei locali simboli di Varese. Gli incontri infatti si svolgono “Al Cedro”, accanto all’affascinante Villa Mirabello all’interno dei Giardini Estensi; al “LESS Bar Gastronomico”, a pochi passi dal Tribunale di Varese; alla “Pasticceria C’est la vie”, nel cuore del centro cittadino; nello storico “Caffè del Borducan”, nel borgo di Santa Maria del Monte al Sacro Monte di Varese, affacciato sul lago. Luoghi che fanno da cornice a un racconto in cui salute, prevenzione e territorio si incontrano.

La prima puntata, dedicata alla salute degli occhi con il dott. Alessandro Pistone e Francesca Luraschi, sarà disponibile da venerdì 11 settembre sul sito www.humanitas-care.it e sui canali social di Humanitas, del centro medico di Humanitas Medical Care di Varese (Facebook e LinkedIn) e sul canale YouTube dell’ospedale Humanitas Mater Domini.

Per scoprire in anteprima il progetto, è già disponibile on line il trailer della serie.

Humanitas a Varese

La qualità e la professionalità di Humanitas è presente a Varese dal 2018 con il centro medico Humanitas Medical Care che, nel 2024, ha ampliato i propri spazi con un nuovo poliambulatorio dedicato alla prevenzione e salute di tutta la famiglia.

A pochi passi dalla centralissima Piazza Repubblica, all’interno del centro medico di Varese sono presenti anche gli specialisti di Humanitas Mater Domini, l’ospedale di Castellanza che, in caso di necessità o approfondimenti, garantisce continuità di cura ai pazienti.