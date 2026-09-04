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Un fine settimana con la Croce Rossa: a Misinto torna “Crimis in Festa”

Fino al 6 settembre la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato delle Alte Groane ospita serate tra aperitivi e cucina. Appuntamento in via Guglielmo Marconi 15

Misinto - Crimis in festa

Fino a domenica 6 settembre a Misinto torna “Crimis in Festa”, iniziativa organizzata dal Comitato nella sede di via Guglielmo Marconi 15.

La festa propone ogni sera un momento conviviale aperto alla comunità. Si parte alle 18.30 con l’aperitivo, mentre dalle 19.30 alle 23 sarà attiva la cucina, con possibilità di usufruire del servizio al tavolo oppure scegliere l’asporto.

Un appuntamento pensato per trascorrere qualche ora in compagnia e, allo stesso tempo, incontrare e conoscere più da vicino le attività della Croce Rossa sul territorio delle Alte Groane.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 02 96720990, tasto 8.

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Pubblicato il 04 Settembre 2026
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