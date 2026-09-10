Un foulard sui banchi della Presidenza: solidarietà bipartisan a Roberta Vallacchi

Un foulard sui banchi della Presidenza dell’Aula consiliare come segno di profonda vicinanza e solidarietà contro la violenza verbale sui social. Un gesto simbolico forte e visibile per testimoniare in modo concreto il sostegno dell’istituzione lombarda a Roberta Vallacchi e a tutte le donne che combattono quotidianamente contro la malattia e contro l’odio in rete.

La Consigliera del Partito Democratico era stata insultata nei giorni scorsi dagli hater dopo aver pubblicato un video in occasione della Festa dell’Unità di Lodi e del dibattito dedicato agli 80 anni dal voto alle donne, in cui appariva con un foulard in testa, indossato a causa della perdita dei capelli dovuta alle terapie oncologiche a cui si sta sottoponendo.

«Gli attacchi ricevuti online rappresentano un atto di una bassezza inaudita e un preoccupante segnale di degrado sociale. Di fronte a questa ondata di fango, anche come segno di incoraggiamento e vicinanza a tutte le donne che ogni giorno stanno combattendo la loro battaglia personale contro la malattia, la risposta del Consiglio e della politica è compatta e trasversale. In segno di vicinanza e per ribadire che la violenza verbale non troverà mai spazio nelle sedi democratiche, a Roberta Vallacchi va la nostra più totale solidarietà, il supporto bipartisan dell’Aula e l’augurio di continuare la sua battaglia con la stessa forza, coraggio e dignità dimostrati finora» ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani.

«Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani, i componenti dell’Ufficio di Presidenza, le Consigliere, i Consiglieri e tutte le persone che con questo gesto simbolico di esposizione del foulard hanno voluto esprimermi solidarietà e vicinanza. Ho scelto di indossare il foulard come segno di solidarietà verso tutte le donne che affrontano questa malattia, per sottolineare che si continua a vivere anche durante il percorso di cura, non bisogna vergognarsi e nascondersi. Il lato positivo di questa vicenda riguarda i tantissimi messaggi di solidarietà che ho ricevuto e continuo a ricevere da parte di persone indignate per quello che è accaduto. Nel nostro ruolo istituzionale e politico abbiamo il compito e la responsabilità di proseguire un lavoro culturale fondato sul rispetto delle persone e sui valori della solidarietà e dell’inclusione, che sono il vero collante della nostra comunità» ha evidenziato Roberta Vallacchi nel suo intervento in Aula, salutato alla fine da un lungo applauso.