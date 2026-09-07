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Un giorno immersi nel suono: Ars Sonora torna a Villa Panza

Sabato 19 settembre a Villa Panza, la musica ambient, sperimentale e minimalista dialoga con l’architettura della Villa, il paesaggio e le opere d’arte contemporanea

Villa Panza
Mostre

19 Settembre 2026

Per un giorno Villa Panza cambia volto e invita il pubblico a viverla in modo diverso. Sabato 19 settembre gli spazi della villa e del parco ospiteranno Ars Sonora, una giornata che mette insieme concerti, dj set, visite guidate, laboratori e momenti di ascolto immersi nel verde.

Eventi

L’evento, organizzato dal FAI in partenariato con il Comune di Varese, accompagnerà i visitatori dall’alba al tramonto con un programma pensato per essere vissuto in libertà. Non c’è un percorso obbligato né un unico spettacolo da seguire: ognuno potrà costruire la propria giornata, scegliendo se fermarsi qualche ora per un concerto, partecipare a una visita guidata, portare i bambini ai laboratori o semplicemente passeggiare nel parco lasciandosi accompagnare dalla musica.

La giornata si aprirà alle 7 con un concerto all’alba nella Corte d’Onore della villa e si concluderà alle 19.45 con l’esibizione nel parco del compositore e percussionista Lino Capra Vaccina. Tra questi due appuntamenti si alterneranno e sonorizzazioni ambientali in dialogo con le installazioni site-specific di arte percettiva, trasformando la visita in un’esperienza da vivere con i propri tempi.

Villa Panza

Tra le proposte più originali c’è un itinerario musicale che parte da una celebre sinfonia di Mozart, riletta attraverso i principi della musica minimalista. Dopo una breve introduzione al pianoforte di Fabio Sartorelli, i visitatori saranno accompagnati nelle sale della villa, dove i giovani musicisti del Conservatorio di Milano, distribuiti nei diversi ambienti, eseguiranno dal vivo le diverse parti della nuova composizione: spostandosi da una sala all’altra, sarà il pubblico stesso a ricomporre progressivamente l’intera trama sonora.

Nel pomeriggio il parco ospiterà anche tre dj set, mentre chi vorrà mettersi in gioco potrà partecipare a un laboratorio dedicato ai suoni e ai colori, ispirato alla mostra temporanea Josef Albers. Meditations, allestita negli spazi della villa.

Villa Panza
Josef Albers – Study to Homage to the Square: Orange with Yellow and Gray, 1956. Fondazione Antonio e Carmela Calderara, Vacciago. Study for Homage to the Square: R III a-1, 1970 | Peggy Guggenheim Collection, Venezia | © The Josef and Anni Albers Foundation/SIAE, Rome 2026

Non mancano le proposte per le famiglie. Durante la giornata sono infatti in programma laboratori musicali per bambini, suddivisi per fasce d’età, che invitano i più piccoli a esplorare il giardino e gli spazi della villa attraverso giochi, movimento, voce e ascolto.

Per chi desidera approfondire la visita saranno organizzati anche tour guidati della villa e della mostra temporanea. E per raggiungere Villa Panza senza utilizzare l’auto sarà attivo un servizio di navetta gratuito dalla stazione di Varese, con partenze ogni 40 minuti a partire dalle 10.30.

Ars Sonora è organizzato dal FAI in partenariato con il Comune di Varese ed è arrivato alla quarta edizione. Un’occasione per vivere Villa Panza in una veste diversa dal solito, scegliendo liberamente come trascorrere la giornata tra musica dal vivo, arte e natura.

Fotografie a cura di di Elisa Garbarino

Contatti
Villa e Collezione Panza
Piazza Litta, 1, 21100 Varese VA
T: +39 0332 283960
@: faibiumo@fondoambiente.it
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