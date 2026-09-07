Un giorno immersi nel suono: Ars Sonora torna a Villa Panza

Sabato 19 settembre a Villa Panza, la musica ambient, sperimentale e minimalista dialoga con l’architettura della Villa, il paesaggio e le opere d’arte contemporanea

Per un giorno Villa Panza cambia volto e invita il pubblico a viverla in modo diverso. Sabato 19 settembre gli spazi della villa e del parco ospiteranno Ars Sonora, una giornata che mette insieme concerti, dj set, visite guidate, laboratori e momenti di ascolto immersi nel verde.

L’evento, organizzato dal FAI in partenariato con il Comune di Varese, accompagnerà i visitatori dall’alba al tramonto con un programma pensato per essere vissuto in libertà. Non c’è un percorso obbligato né un unico spettacolo da seguire: ognuno potrà costruire la propria giornata, scegliendo se fermarsi qualche ora per un concerto, partecipare a una visita guidata, portare i bambini ai laboratori o semplicemente passeggiare nel parco lasciandosi accompagnare dalla musica.

La giornata si aprirà alle 7 con un concerto all’alba nella Corte d’Onore della villa e si concluderà alle 19.45 con l’esibizione nel parco del compositore e percussionista Lino Capra Vaccina. Tra questi due appuntamenti si alterneranno e sonorizzazioni ambientali in dialogo con le installazioni site-specific di arte percettiva, trasformando la visita in un’esperienza da vivere con i propri tempi.

Tra le proposte più originali c’è un itinerario musicale che parte da una celebre sinfonia di Mozart, riletta attraverso i principi della musica minimalista. Dopo una breve introduzione al pianoforte di Fabio Sartorelli, i visitatori saranno accompagnati nelle sale della villa, dove i giovani musicisti del Conservatorio di Milano, distribuiti nei diversi ambienti, eseguiranno dal vivo le diverse parti della nuova composizione: spostandosi da una sala all’altra, sarà il pubblico stesso a ricomporre progressivamente l’intera trama sonora.

Nel pomeriggio il parco ospiterà anche tre dj set, mentre chi vorrà mettersi in gioco potrà partecipare a un laboratorio dedicato ai suoni e ai colori, ispirato alla mostra temporanea Josef Albers. Meditations, allestita negli spazi della villa.

Non mancano le proposte per le famiglie. Durante la giornata sono infatti in programma laboratori musicali per bambini, suddivisi per fasce d’età, che invitano i più piccoli a esplorare il giardino e gli spazi della villa attraverso giochi, movimento, voce e ascolto.

Per chi desidera approfondire la visita saranno organizzati anche tour guidati della villa e della mostra temporanea. E per raggiungere Villa Panza senza utilizzare l’auto sarà attivo un servizio di navetta gratuito dalla stazione di Varese, con partenze ogni 40 minuti a partire dalle 10.30.

Ars Sonora è organizzato dal FAI in partenariato con il Comune di Varese ed è arrivato alla quarta edizione. Un’occasione per vivere Villa Panza in una veste diversa dal solito, scegliendo liberamente come trascorrere la giornata tra musica dal vivo, arte e natura.

Fotografie a cura di di Elisa Garbarino

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