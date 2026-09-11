Angera
Un lago di vino ad Angera: concerto in vigna e degustazione alla Cascina Piano
Sabato 26 settembre la musica della Seven Seas Orchestra e i vini Igt Ronchi Varesini protagonisti tra i filari
Musica, paesaggio e sapori locali si incontrano ad Angera per un nuovo appuntamento della rassegna Un lago di vino 2026. Sabato 26 settembre la viticoltura del territorio diventa lo scenario naturale per un viaggio sonoro d’altri tempi, ospitato tra i filari della Cascina Piano.
L’iniziativa propone una camminata guidata che parte alle ore 15.30 dal Civico Museo Archeologico di via Marconi 2 per raggiungere la cantina di via Valcastellana 33 attraverso i sentieri collinari. Per affrontare la passeggiata tra i boschi si raccomanda di indossare scarpe e abbigliamento adatti all’escursionismo.
Alle ore 17.00 la scena passa alla Seven Seas Orchestra. La formazione propone uno spettacolo incentrato sulle musiche tradizionali dei sette mari, attingendo a repertori d’epoca resi con strumenti storici e abiti vintage. La scaletta spazia dal jazz di New Orleans allo swing, dal dixieland al ragtime, fino al gipsy jazz, al calypso e alla canzone retrò italiana.
Al termine del concerto la Cascina Piano offre a tutti i presenti una degustazione di vini Igt Ronchi Varesini. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’Infopoint Turistico di Angera, contattabile al numero 0331931915 o all’indirizzo email deskinfopoint@comune.angera.it. In caso di pioggia l’esibizione si sposterà nella Sala Consiliare di via Cavour.