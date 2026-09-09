Un nuovo campo da basket a Borgomanero nel Parco della Resistenza: inaugurato lo spazio per lo sport

Un nuovo spazio dedicato allo sport e alla socialità è entrato ufficialmente a far parte della città di Borgomanero. Lunedì sera, 7 settembre, è stato inaugurato il nuovo campo da basket all’interno del Parco della Resistenza, nell’ambito della Festa dell’uva e della serata “Palleggiamo per la città”.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Sergio Bossi, gli assessori Elisa Zanetta, Loredana Abbate e Francesco Valsesia e i consiglieri Angelo Panariello e Massimo Zanetta. Con loro anche la dirigente dell’Ufficio tecnico lavori pubblici Paola Benevolo e Gabriele Medina, in rappresentanza dello studio di architettura Bianchetti che ha seguito la ristrutturazione dello spazio.

Davanti a numerosi giovani sportivi, accompagnati da genitori ed educatori, il sindaco ha sottolineato il valore dei parchi cittadini, apprezzati non soltanto dai residenti ma anche da chi arriva da fuori città. Un patrimonio pubblico, ha ricordato Bossi, che deve essere custodito e rispettato. Da qui l’invito rivolto soprattutto ai ragazzi: avere cura delle strutture significa avere cura di qualcosa che appartiene a tutti e, proprio per questo, a ciascuno.

A caratterizzare il nuovo campo è anche l’intervento di street art “Wine”, realizzato dall’artista Giovanni Magnoli, in arte Refreshink. L’autore ha partecipato all’inaugurazione attraverso un video nel quale ha raccontato la realizzazione dell’opera, realizzata con una tecnica che richiama i mosaici bizantini.

L’inaugurazione è stata inserita nella serata “Palleggiamo per la città”, pensata per accompagnare la Festa dell’uva e, allo stesso tempo, far conoscere alla cittadinanza un nuovo spazio restituito alla collettività dal Comune. Un campo da basket che diventa così non soltanto un luogo per praticare sport, ma anche un ulteriore punto di aggregazione all’interno del Parco della Resistenza.