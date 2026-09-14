Un successo il torneo di scacchi a Leggiuno: passione senza confini per la Società Esteban Canal
Un'edizione da record per il Torneo Semilampo organizzato alla Trattoria "Per Bacco" di Cellina. Ben 36 i partecipanti che si sono sfidati sulle scacchiere, giunti anche dalla Svizzera e da Omegna
Serata straordinaria di sport, convivialità e grande partecipazione quella di venerdì 11 settembre, che ha visto andare in scena il tradizionale Torneo Semilampo “PerBacco”, promosso dalla Società Scacchistica “Esteban Canal” di Cocquio Trevisago.
Ospitata presso i locali della Trattoria “Per Bacco” a Cellina di Leggiuno, la manifestazione ha preso il via con un’apericena conviviale prima di lasciare spazio alla competizione vera e propria, articolata su 6 turni a girone svizzero con cadenza di 10 minuti per giocatore.
Un afflusso oltre le aspettative: 36 partecipanti anche da fuori regione e dalla Svizzera
Il torneo ha registrato un vero e proprio successo di presenze, raccogliendo ben 36 scacchisti sulle scacchiere. Un richiamo che ha travalicato i confini locali, attirando appassionati giunti non solo dalle province limitrofe, ma anche da Omegna e persino dalla Svizzera, a testimonianza del forte appeal della manifestazione e del lavoro svolto dal circolo di Cocquio Trevisago.
I risultati e il podio
Al termine di sfide avvincenti e combattute fino all’ultimo secondo di clock, si è aggiudicato il primo posto Claudio Calcaterra, che ha conquistato la vittoria finale al termine di una prestazione impeccabile.
Il podio ha visto una bella storia di famiglia e di passione condivisa:
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1° Classificato: Claudio Calcaterra
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2° Classificato: Massimiliano Calcaterra (padre del vincitore)
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3° Classificato: Antonio Pesavento
L’omaggio a Ennio Cova e l’orgoglio del Circolo
Particolarmente felice ed emozionata per l’ottima riuscita dell’evento è la presidente dell’associazione, Teresa Lopedota (“Teta”), che ha voluto sottolineare l’anima e il cuore pulsante dell’iniziativa: «Un grazie enorme va a Ennio Cova, socio fondatore del nostro circolo: nonostante i suoi oltre 80 anni, dimostra un’energia pari a quella di 100 ragazzi e ogni anno si impegna con immensa dedizione per regalarci serate indimenticabili come questa. È stata davvero una bellissima serata di scacchi e amicizia!»
La premiazione della tarda serata ha chiuso un appuntamento che conferma il momento d’oro della Società Scacchistica “Esteban Canal”, pronta a proseguire la sua stagione ricca di impegni e verso i grandi festeggiamenti per il 50° anniversario della fondazione.
(nella foto, da sinistra: Ennio Cova, socio fondatore del circolo Canal, Teta Lopedota, e Claudio Calcaterra)
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