Un torneo di ping pong per fare del bene: a Gallarate torna l’Alzheimer Pong

Uno sport dinamico e accessibile a tutti che si trasforma in uno strumento di solidarietà, sensibilizzazione e supporto concreto per chi convive con la demenza e per le rispettive famiglie. Sabato 26 settembre 2026 la palestra di via Somalia a Gallarate ospiterà la quarta edizione di “Alzheimer Pong“, il torneo di ping pong a scopo benefico promosso dall’associazione Varese Alzheimer OdV in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione con l’ASD Tennis Tavolo di Gallarate e con il Comitato di Gallarate della Croce Rossa Italiana, e gode del patrocinio e del contributo economico del Comune di Gallarate (Assessorato alle Attività Formative).

Nata nel 1995 come AIMA e diventata autonoma nel 2012, Varese Alzheimer OdV ha la propria sede operativa a Gallarate. L’associazione riunisce persone affette da demenza, familiari, operatori sociosanitari e volontari con l’obiettivo quotidiano di migliorare la qualità della vita dei pazienti, promuoverne la dignità e sostenere i caregiver attraverso percorsi di assistenza, informazione e formazione.

I fondi raccolti durante l’evento sportivo saranno interamente destinati ai progetti operativi attivi sul territorio gallaratese, tra cui il “Progetto Aqualung” dedicato ai volontari a domicilio e gli incontri del “Caffè Alzheimer”.

La giornata seguirà un programma ben strutturato con l’inizio dell’allestimento previsto per le ore 8.00. Le sfide prenderanno il via alle 9.00 con la categoria Open Maschile over 18, seguita alle 11.00 dalla categoria Open Femminile over 18. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.00, si giocheranno in contemporanea il Torneo Giovanile under 18 e il Torneo Agonisti. La manifestazione si concluderà alle ore 20.00 con la chiusura della palestra.

La partecipazione è aperta a tutti fino a un massimo di 100 partecipanti. Per prendere parte alle gare è necessario iscriversi entro il 19 settembre 2026 contattando l’associazione al numero di telefono 0332 813295 oppure scrivendo all’indirizzo email info@alzheimervarese.org.

Una giornata in cui il gioco del ping pong diventa un’occasione importante per fare rete sul territorio, promuovere l’inclusione e ricordare che la lotta contro l’isolamento della malattia si vince solo uniti.