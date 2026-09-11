Un trailer alla Fiera di Varese svela in anteprima il film sulla storia della città
Domenica 13 settembre appuntamento allo stand di Benvenuti in Condominio per un primo sguardo al progetto di Samuele Corsalini. Le proiezioni del docufilm sono previste da metà novembre
Domenica 13 settembre alle 17, allo stand di Benvenuti in Condominio alla Fiera di Varese sarà presentato il trailer del nuovo docufilm dedicato alla storia della città. La proiezione sarà accompagnata da una breve presentazione del progetto, in attesa dell’uscita alla Multisala Impero di Varese, prevista a partire dalla seconda metà di novembre.
Ideatore e coordinatore è Samuele Corsalini, divulgatore storico-culturale e autore del progetto “Quel che non sai di Varese”, che conta quasi 100mila seguaci su diversi social e che ha deciso di sintetizzare in meno di un’ora la storia del capoluogo dei laghi.
Il docufilm accompagnerà il pubblico attraverso la storia di Varese, dalle origini alla nascita del borgo attorno al mercato, fino alla stagione delle grandi dimore aristocratiche e alla corte di Francesco III d’Este. Il racconto proseguirà con gli anni d’oro della villeggiatura e dei grandi alberghi, per arrivare ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Oltre ad esaltare i sentimenti di appartenenza e di identità, il progetto emerge anche per il team di giovani professionisti che ha preso parte ai lavori: Michael Bertolasi alla regia, Filippo Manfroi per le riprese e il montaggio, Davide Padovan per la fotografia e Marco Achini per le riprese con il drone.
L’obiettivo del lavoro secondo chi l’ha realizzato è accendere un riflettore sulle bellezze di Varese e sul suo enorme patrimonio storico, per riportare amore per il territorio nei cittadini, alimentando il legame tra Varese e chi la vive, invogliando le persone a guardarsi intorno e apprezzare quello che la città offre quotidianamente.
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