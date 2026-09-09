Un weekend alla Palude Brabbia tra animali notturni, migratori e passeggiate nella natura

Un fine settimana ricco di appuntamenti alla Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia di Inarzo, con iniziative dedicate alla scoperta della fauna, della biodiversità e del paesaggio della palude.

Si comincia venerdì 11 settembre alle 18.15 con “Aperitivi in torretta”, un appuntamento al tramonto nella zona di riserva integrale. Accompagnati dalle guide LIPU, i partecipanti potranno scoprire curiosità e caratteristiche degli animali notturni, dai gufi agli allocchi fino ai barbagianni, tra spiegazioni scientifiche, leggende e credenze popolari. Durante la serata è previsto anche un piccolo sketch teatrale realizzato dai volontari, seguito da un aperitivo con prodotti locali. La conclusione è prevista tra le 20.30 e le 21.

Il programma prosegue domenica 13 settembre con quattro attività. Alle 9 è in programma “Arrivederci migratori”, una visita guidata con binocoli alla scoperta degli uccelli che lasciano la palude e di quelli che vi restano. Le guide illustreranno i meccanismi dell’orientamento, i pericoli delle migrazioni e le sfide legate al cambiamento climatico, raccontando anche alcune curiosità e record del mondo degli uccelli.

Alle 9.30 partirà invece “Erbacce in padella!”, passeggiata dedicata al riconoscimento delle erbe selvatiche commestibili più comuni, guidata dall’esperta Rosella Aresi. L’incontro sarà l’occasione per imparare a riconoscere le piante eduli e scoprire come utilizzarle in cucina.

Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio alle famiglie con bambini tra i 7 e i 12 anni con “Tra saltelli e gracidar di raganelle”, una passeggiata dedicata agli anfibi della palude, tra giochi, sfide e attività negli stagni didattici. Sempre alle 14.30 partirà una “Passeggiata in oasi”, visita guidata aperta a tutti lungo i sentieri della riserva per osservare la fauna e conoscere la storia e l’evoluzione del paesaggio della Palude Brabbia.

La riserva sarà inoltre protagonista sabato 12 settembre alle 20.30, alla Sala Montanari di Varese, nella serata conclusiva del Varese Archeofilm Festival, rassegna internazionale dedicata ad archeologia, arte, ambiente ed etnologia.

Durante la serata saranno proiettati “Sentinella dei cambiamenti”, documentario di Marco Tessaro dedicato alla foresta del Campo dei Fiori, e “Vita da oasi – la fauna della palude”, film di Massimo Valerio prodotto da LIPU con il contributo della Provincia di Varese. In programma anche un incontro con rappresentanti ed esperti del territorio e la consegna dei premi del festival.

Per tutti gli eventi alla Palude Brabbia informazioni e iscrizioni sono disponibili sul sito della riserva.