Un weekend tra la viola di Giuseppe Russo Rossi e l’arte di Barrese alla Fondazione Morandini

Alla Fondazione Marcello Morandini di Varese sarà un fine settimana tra arte e musica. Sabato 12 settembre il programma culturale della mostra “Antonio Barrese: Morfologie di luce” propone una visita guidata dedicata ai bambini, mentre domenica 13 settembre torna “Sintonie”, la stagione di musica da camera della Fondazione, con il concerto del violista Giuseppe Russo Rossi.

Domenica il concerto per viola di Giuseppe Russo Rossi

L’appuntamento musicale è per domenica 13 settembre alle 11, nella sede della Fondazione in via Francesco Del Cairo 41. Protagonista del quarto concerto della stagione sarà Giuseppe Russo Rossi, violista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano dal 2010. Il programma attraverserà epoche e linguaggi differenti, da Bach/Kodály fino a Stockhausen. Il concerto si aprirà con la “Fantasia Cromatica” di Bach/Kodály, nella revisione di Bruno Giuranna, e proseguirà con la Fantasia numero 7 per viola sola di Telemann e la “Passacaglia The Guardian Angel” dalle “Mistery Sonatas” di Biber.

Spazio poi alla musica del Novecento con “Tierkreis” di Karlheinz Stockhausen, di cui saranno proposti due segni zodiacali nella versione monodica, prima della conclusione con due miniature operistiche per viola sola di Alessandro Rolla tratte da “Giulietta e Romeo” di Nicola Vaccaj.

Un violista della Scala per la stagione “Sintonie”

Nato a Bari, Giuseppe Russo Rossi si è diplomato in violino e viola con lode al Conservatorio Piccinni di Bari, proseguendo la propria formazione all’Hochschule der Künste di Berna e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nel corso della sua carriera ha ricevuto il Premio Sinopoli ed è stato premiato in diversi concorsi internazionali. Dal 2010 fa parte dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Nel 2026 ha vinto i concorsi per Prima Viola al Teatro Carlo Felice di Genova e al Maggio Musicale Fiorentino. Insegna inoltre all’Accademia della Scala e all’Accademia di Imola “Incontri col Maestro”.

La sua attività concertistica lo ha portato, tra gli altri luoghi, alla Carnegie Hall di New York, all’Auditorium di Boston e al Parco della Musica di Roma. Ha collaborato con musicisti come Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Antonio Meneses, Giovanni Sollima, Beatrice Rana, Alexander Malofeev, Bruno Canino e il Quartetto di Cremona.

Il concerto rientra nella terza edizione di “Sintonie”, la stagione di musica da camera della Fondazione Marcello Morandini a cura di Matteo Amadasi che propone sette appuntamenti, una domenica al mese da maggio a dicembre. L’edizione 2026 coinvolge quindici musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e diversi solisti. La stagione è realizzata con il sostegno di Progetto Udire e con il patrocinio e il contributo di Regione Lombardia.

Il biglietto per il concerto comprende anche l’accesso alla mostra temporanea “Antonio Barrese: Morfologie di luce” e alla collezione permanente della Fondazione, oltre a un calice di prosecco al termine dell’esibizione. La prenotazione è consigliata, considerato il numero limitato di posti. I biglietti sono disponibili online sul sito della Fondazione e direttamente in sede.

Sabato una visita alla mostra pensata per i bambini

Il fine settimana della Fondazione inizierà già sabato 12 settembre alle 15.30 con una visita guidata dedicata ai bambini alla mostra “Antonio Barrese: Morfologie di luce”. A condurre l’incontro saranno lo stesso Antonio Barrese e la curatrice Stefania Gaudiosi, con un percorso pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta delle opere attraverso uno sguardo curioso e creativo. La mostra, visitabile fino al 20 dicembre, raccoglie lavori storici e recenti realizzati tra il 1965 e il 2025 e ripercorre la ricerca di Barrese, fondatore e anima del Gruppo MID – Mutamento Immagine Dimensione. Al centro dell’esposizione c’è la luce, indagata come materia artistica, elemento capace di costruire lo spazio e strumento di sperimentazione tra arte, scienza e tecnologia.

Il calendario dedicato alla mostra proseguirà sabato 19 settembre alle 17.30 con una visita guidata serale con aperitivo, condotta da Barrese e Gaudiosi. Sabato 26 settembre alle 15.30 sarà invece la volta del Kids Lab, laboratorio per bambini e famiglie curato dalla didattica del museo.