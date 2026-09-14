Una camminata nel Parco Pineta tra “Emozioni e voci nel bosco”

Il ritrovo è per sabato 19 settembre alle ore 9 al cimitero di Veniano per un’escursione di circa 9 km

Escursione di circa 9 Km sui sentieri del Parco Pineta con sosta per illustrare il calendario celtico, basato sugli alberi e sulle fasi lunari.

Ritrovo ore 9.00 al Parcheggio del cimitero di Veniano.

Durata 2h,30′-3h

Non sono ammessi i cani e il percorso non è adatto ai passeggini.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti.