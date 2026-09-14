Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Una camminata nel Parco Pineta tra “Emozioni e voci nel bosco”

Il ritrovo è per sabato 19 settembre alle ore 9 al cimitero di Veniano per un’escursione di circa 9 km

ambientiamoci parco pineta
Turismo, Gite ed Escursioni

19 Settembre 2026

Escursione di circa 9 Km sui sentieri del Parco Pineta con sosta per illustrare il calendario celtico, basato sugli alberi e sulle fasi lunari.

Ritrovo ore 9.00 al Parcheggio del cimitero di Veniano.

Durata 2h,30′-3h

Non sono ammessi i cani e il percorso non è adatto ai passeggini.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti.

Organizzato da

14 Settembre 2026
Avatar
info@ateinsubriaolona.it
Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.