“Una città universitaria deve avere gli studenti al centro”: il punto di Asia Di Lorenzo, rappresentante all’Insubria

Dalla Scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia al quinto anno di Giurisprudenza all’Università degli Studi dell’Insubria di Como, con in tasca un’esperienza Erasmus in Finlandia e tirocini all’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi e al Senato. Il percorso di Asia Di Lorenzo, studentessa e rappresentante studentesca originaria di Ascoli Piceno, è una storia di determinazione, impegno e capacità di cogliere le opportunità anche quando i piani cambiano.

In vista dell’inaugurazione della nuova sede di Giurisprudenza a Varese in piazza Monte Grappa. VareseNews ha intervistato Di Lorenzo per raccontare la sua storia e approfondire cosa significhi il trasferimento del corso in centro città anche alla luce delle esperienze delle studentesse e degli studenti che frequentano il percorso “gemello” a Como.

Insubria, da opzione dell’ultimo minuto a scelta vincente

L’arrivo di Asia a Como è stato frutto di una deviazione inaspettata. Nei suoi piani c’era infatti la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che ambiva a frequentare col sogno di diventare un giorno magistrato. L’ammissione però è sfumata per una manciata di punti, e – ritrovandosi a pochi giorni dall’inizio del semestre senza un’immatricolazione – l’ateneo comasco è diventato la sua alternativa.

Un’opzione d’emergenza che si è rivelata in fretta una scelta vincente. «L’Insubria è stata per me un piano B, ma sono soddisfatta e contenta della decisione che ho intrapreso», racconta la studentessa. A 16 anni, Asia aveva già lasciato la propria città natale per trasferirsi in Veneto, spinta dalla passione per il mare e dalla volontà di conoscere lo Stato e le istituzioni sotto un punto di vista differente. Un’attitudine all’indipendenza che l’ha accompagnata anche nel percorso accademico.

La sfida degli alloggi, «Nelle città universitarie, lo studente deve essere al centro»

Al ritorno dalla Finlandia, Asia ha deciso di attivarsi anche nell’ambito della rappresentanza studentesca, diventando consigliera di amministrazione dell’ateneo e presidente del Consiglio generale degli Studenti. Una posizione che le ha permesso di portare all’attenzione dei vertici accademici e delle istituzioni le esigenze dei sui colleghi.

L’opportunità è arrivata anche in occasione del suo discorso durante l’inaugurazione dell’anno accademico nel febbraio 2026, quando Di Lorenzo ha affrontato le criticità vissute quotidianamente dai giovani universitari: «Ho voluto far echeggiare il nostro punto di vista e togliermi qualche sassolino dalla scarpa».

Tra questi sassolini, il più grande e scomodo è stato la difficoltà nel trovare alloggi vicino all’università a cui vanno incontro gli studenti fuori sede. Un problema molto sentito soprattutto a Como, dove il turismo gonfia i prezzi degli affitti, ma la questione è rilevante anche a Varese, dove l’Insubria e il Comune si sono attivati per aumentare i posti letto prima con la Residenza Insubria City (inaugurata nel 2024) e ora con lo studentato diffuso di Biumo in via di completamento.

In generale, secondo Di Lorenzo il welfare universitario italiano presenta serie lacune, soprattutto se messo a confronto con la realtà finlandese che ha conosciuto da vicino. «Servono città che siano davvero universitarie, dove lo studente sia al centro – osserva la rappresentante –. A Como il contesto condizionato dal turismo di massa presenta prezzi decisamente elevati e non risulta molto aperto agli universitari».

Il punto di forza dell’Insubria? «Il dialogo tra studenti e docenti»

Nonostante le difficoltà logistiche, per Di Lorenzo l’Insubria detiene un vantaggio importante, soprattutto rispetto agli atenei più grandi: la dimensione a misura d’uomo, che garantisce agli studenti un dialogo diretto con i docenti. «Avendo numeri contenuti – sottolinea Asia –, la dimensione umana dell’Ateneo è un vantaggio che rende concorrenziale il nostro percorso di studi».