Una foto da Viggiù conquista la NASA: la Nebulosa Giraffa di Alessandro Merga è la foto del giorno
L'agenzia spaziale americana assegna il riconoscimento Astronomy Picture of the Day alla fotografia della nebulosa oscura LDN 1295 scattata dal vicepresidente dell'Associazione M42
La NASA ha scelto uno scatto firmato dal varesotto Alessandro Merga come “Astronomy Picture of the Day” (APOD) per la giornata di giovedì 10 settembre. Il prestigioso riconoscimento dell’agenzia spaziale americana premi il vicepresidente dell’Associazione Astronomica M42, residente a Viggiù, per una suggestiva fotografia della nebulosa oscura LDN 1295, nota anche come Nebulosa Giraffa. QUI LA PAGINA UFFICIALE
Lo scatto premiato e la Nebulosa Giraffa
La fotografia immortala un complesso intreccio di polveri e gas interstellari situato all’interno della costellazione di Cassiopea. L’oggetto fa parte del celebre catalogo redatto nel 1962 dall’astronoma americana Beverly Lynds, figura pionieristica per la presenza femminile nella fisica e nell’astronomia.
Le nebulose oscure rappresentano da sempre una sfida complessa per gli appassionati di astrofotografia, poiché non emettono luce propria ma si limitano a bloccare la radiazione proveniente dalle stelle retrostanti, richiedendo tecniche di ripresa e di elaborazione particolarmente raffinate.
Il fenomeno della pareidolia tra le stelle
La forma della nebulosa richiama subito alla mente la sagoma di un animale, suggerendo l’immagine di una giraffa con il collo teso e le zampe slanciate in avanti, sebbene alcuni osservatori vi scorgano la figura di uno scoiattolo.
Questa associazione di forme familiari a strutture astronomiche o naturali è legata al fenomeno della pareidolia, ovvero la naturale tendenza del cervello umano a individuare schemi noti all’interno di forme casuali. Un meccanismo che ha origini evolutive legate alla capacità di riconoscere rapidamente eventuali pericoli o predatori nell’ambiente circostante.
Un orgoglio per l’astronomia varesina
Il riconoscimento assegnato dalla NASA ad Alessandro Merga testimonia l’alto livello raggiunto dall’astrometria e dall’astrofotografia amatoriale del territorio varesino. L’Associazione Astronomica M42 festeggia così una vetrina di carattere internazionale offerta dalla rubrica APOD, curata per il testo descrittivo da Cecilia Chirenti (NASA GSFC, UMCP, CRESST II).
La piattaforma APOD della NASA rappresenta da decenni un punto di riferimento globale per la divulgazione scientifica e la fotografia cosmica, mostrando ogni giorno un’immagine diversa dell’universo accompagnata dal commento di astronomi professionisti.
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