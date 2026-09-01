Una notte a colori a Cunardo: maratona di lettura per bambini dai 3 ai 12 anni

Un pomeriggio che scivola nella sera e si riempie di storie. Sabato 5 settembre 2026 a Cunardo arriva Una notte a colori, la maratona di lettura dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni: dalle 17.30 alle 22 si alterneranno letture animate, presentazioni di libri e momenti di lettura condivisa. L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita.

L’appuntamento si inserisce nel mese che Cunardo dedica ogni anno alla cultura per l’infanzia: una serie di iniziative pensate per avvicinare bambini e famiglie ai libri e al racconto, che nel corso di settembre coinvolgono scuole dell’infanzia, scuole primarie e biblioteche.

Una lunga serata di storie

La maratona è costruita su misura per la fascia 3-12 anni, con diversi momenti di lettura animata e di presentazione di libri che si susseguono nell’arco delle quattro ore e mezza. L’idea è far vivere la lettura in una forma diversa da quella abituale: non un’attività solitaria, ma qualcosa da condividere con altri bambini, con i genitori e con chi presta la voce alle storie.

Ad accompagnare il pubblico saranno Consuelo Sozzi, Massimo Matiuzzo, Laura Adamoli e Donatella Caputo, affiancati da un gruppo di venti lettori volontari e venticinque genitori.

Bambini, genitori e lettori insieme

È proprio questa partecipazione della comunità l’aspetto che caratterizza l’iniziativa. Accanto a professionisti e animatori della lettura ci saranno infatti genitori e volontari del paese, che trasformano la maratona in un momento collettivo.

Leggere insieme ad alta voce, del resto, è uno dei modi più semplici per avvicinare al piacere delle storie anche i bambini meno abituati ai libri. Ascoltare personaggi e avventure interpretati da voci diverse aiuta i più piccoli a lasciarsi prendere dalla narrazione e a scoprire il libro come occasione di divertimento, immaginazione e incontro.

Per le famiglie del Varesotto la maratona diventa così anche una proposta per passare insieme un sabato pomeriggio e una serata, scegliendo liberamente tra i vari momenti in programma.

Chi organizza

Le attività sono realizzate grazie al coordinamento del Sistema Bibliotecario, della Biblioteca e della Pro Loco di Cunardo, con la collaborazione di Progetto Zattera APS. L’iniziativa rientra nel programma dedicato alla cultura per l’infanzia promosso ogni anno nel mese di settembre dal Comune di Cunardo.