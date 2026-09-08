Una nuova auto full electric a disposizione del Comune di Varese

Il parco auto del Comune di Varese si arricchisce di un nuovo veicolo a impatto zero destinato agli spostamenti di servizio del personale dell’ente. Si tratta di una Nissan Micra full electric con un’autonomia di ricarica fino a 416 chilometri, consegnata questa mattina (martedì 8 settembre) al Comune in concessionaria gratuita dalla Varese Motor Company.

L’operazione rientra nell’ambito di un avviso pubblico promosso da Palazzo Estense, rivolto a eventuali sponsor privati disposti a cedere a titolo gratuito mezzi elettrici da impiegare nelle attività istituzionali. La scelta punta a promuovere la mobilità sostenibile, inserendosi nel piano di potenziamento dell’infrastruttura di ricarica cittadina con la progressiva installazione di nuove colonnine sul territorio urbano.

Alla cerimonia di consegna ufficiale erano presenti il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin e i rappresentanti di Nissan Varese Motor Company, con il titolare Patrizio Milighetti e il responsabile marketing Patrick Bani.