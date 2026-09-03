Una passeggiata per bimbi e genitori attorno al Lago di Comabbio con MiniTetris

Settembre porta spesso malinconia per la fine dell’estate e per il rientro al lavoro: tutti corrono, anche i neogenitori. Per non farsi travolgere e ripartire con un piglio diverso e più sereno, il gruppo MiniTetris propone Slow down, no stress. Un evento gratuito, una passeggiata sulla pista ciclopedonale attorno al Lago di Comabbio, aperta a tutti.

Una passeggiata “per rallentare con le famiglie che vorranno partecipare – scrivono le quattro mamme e i quattro papà promotori – sarà una passeggiata da condividere a base di chiacchiere, picnic e giochi rompighiaccio, per rendere più dolce il rientro alla quotidianità”.

L’appuntamento con Slow down, no stress, la prima mini gita promossa da MiniTetris, è per sabato 5 settembre, partendo con un caffè al bar del Parco Bernini di Ternate alle ore 10.30.

La passeggiata è facilmente fruibile per tutti (passeggini, carrozzine, papà e mamme con zaini o semplicemente a piedi ) cn splendida vista sul Lago di Comabbio. Un camminare insieme per unire le famiglie in una giornata leggera.

Ampia possibilità di parcheggio, pranzo al sacco e rientro previsto per le 17. Ma non ci sono orari rigidi. L’idea è vivere un pomeriggio insieme, tra chiacchiere, giochi e un po’ di relax: c’è chi si fermerà fino alla fine e chi ripartirà prima, in base ai ritmi della propria famiglia. L’importante è stare bene e godersi il tempo e senza paura di dimenticare la borsa del cambio.

Nelle storie sulla pagina Ig di #minitetris c’è la check-list “zero pensieri” pronta da spuntare (dal ciuccio di riserva alla maglietta per mamma e papà). E se si dimentica qualcosa? Qualcun altro lo avrà di scorta!

La partecipazione all’evento è gratuita con la possibilità di iscriversi per una migliore organizzazione a QUESTO LINK .