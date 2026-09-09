Una storia nata da un quadro: “La Vanga d’Oro” di Federico Bianchessi premiata a Milano

Dall’immagine alla parola, dalla pittura alla letteratura. Nasce dall’incontro tra questi due linguaggi “La Vanga d’Oro”, il racconto di Federico Bianchessi che ha ottenuto un riconoscimento nell’ambito della prima edizione del Premio Guido Miano.

All’origine del testo c’è un’opera dell’artista varesina Daniela Nasoni, che ha offerto a Bianchessi lo spunto da cui partire per costruire la sua storia. Un’immagine che diventa così punto di partenza per la narrazione, lasciando alla scrittura il compito di svilupparne suggestioni, atmosfere e possibilità.

“La Vanga d’Oro” nasce dunque nel segno del dialogo tra arti differenti: da una parte la forza immediata dell’opera visiva, dall’altra la parola che raccoglie quella suggestione e la trasforma in racconto. Un passaggio creativo che mette in relazione il lavoro di due protagonisti della realtà culturale varesina.

Il riconoscimento ottenuto dal testo di Bianchessi richiama proprio questa capacità dell’arte di generare altra arte: un quadro può suggerire una storia, aprire una strada narrativa e continuare a vivere attraverso un linguaggio diverso da quello nel quale è nato.

La cerimonia della prima edizione del Premio Guido Miano è in programma venerdì 9 ottobre alle 17 al Museo Arte e Scienza di Milano, in via Quintino Sella 4, dove saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori e le segnalazioni di merito.