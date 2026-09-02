Una vita per gli ultimi: la storia dell’amicizia tra Don Vittorione e Madre Teresa

Il legame tra Don Vittorio Pastori e Madre Teresa di Calcutta, nato in Africa alla fine degli anni Ottanta, continua a dare i suoi frutti attraverso il lavoro quotidiano dei volontari sul campo. Una storia di carità e cooperazione concreta che unisce Varese all’Uganda, custodendone un’eredità fatta di interventi sul territorio, supporto operativo e vicinanza agli ultimi.

L’incontro a Kampala e quel biglietto prezioso

Ci sono incontri che non accadono per caso, ma sembrano segnati da un disegno superiore. Quando, il 29 novembre del 1988, le strade di Madre Teresa di Calcutta e di Don Vittorio Pastori si incontrarono a Kampala, non si trattò semplicemente dell’incontro tra due grandi figure della carità del Novecento, ma dell’inizio di una profonda comunione d’intenti e di una cordiale amicizia fondata sull’amore verso i più fragili.

Entrambi guidati da una fede incrollabile e dalla stessa urgenza di farsi “strumenti dell’amore di Dio”, Don Vittorione e la Santa di Calcutta hanno condiviso la medesima vocazione: scorgere il volto di Cristo negli ultimi, negli abbandonati, nei dimenticati delle periferie del mondo.

A Kampala, capitale dell’Uganda, Madre Teresa desiderava aprire una casa per le sue Missionarie della Carità, per offrire un rifugio e una speranza agli abitanti delle bidonville stritolati dalla povertà e dalle malattie. Saputo della presenza sul campo di Africa Mission – Cooperation and Development e del dinamismo travolgente del suo fondatore, la religiosa si rivolse direttamente a Don Vittorio.

Si incontrarono nella sede di AMCD di Kampala. Rispondendo con la tempestività e la concretezza che lo hanno sempre contraddistinto, Don Vittorione provvide immediatamente a dotare la nuova struttura di tutto il necessario: da beni di prima necessità e utensili per la casa fino a strumenti essenziali per la loro missione, come una macchina da cucire, un frigorifero e un pulmino per gli spostamenti.

Tra loro si instaurò subito un’intesa profonda, priva di burocrazie, fatta di sguardi essenziali e risposte immediate ai bisogni degli ultimi. A testimonianza di questo legame rimangono le parole scritte di pugno da Madre Teresa a Don Vittorio: «Caro Don Vittorio, Dio ti ama e ti tiene nel Suo cuore per tutto l’amore e la cura che hai dato a me e alle mie sorelle. Quando vedrò il Santo Padre gli parlerò di te. Prega molto per me. Dio ti benedica» l’appello scritto di Madre Teresa di Calcutta.



Una collaborazione che continua nel tempo

L’amicizia nata in quel novembre del 1988 non è rimasta una singola pagina di storia, ma si è trasformata in un’eredità viva che Africa Mission – Cooperation and Development continua a custodire e alimentare giorno dopo giorno.

Negli anni successivi, anche dopo la scomparsa di Don Vittorione, il sostegno di Africa Mission verso le Missionarie della Carità non si è mai interrotto. Il lavoro a fianco della Casa di Kampala è diventato una costante, ampliandosi poi quando le suore di Madre Teresa hanno aperto nuove case nel Paese: prima la casa di Moroto, nel cuore del Karamoja, e successivamente quella di Mbale.

In tutte queste realtà, AMCD è rimasta al fianco delle sorelle, condividendo fatiche, risorse e preghiera, nella consapevolezza che far scorrere l’acqua nei pozzi, garantire la salute e offrire accoglienza significa dare forma concreta alla promessa d’amore di Dio per i Suoi figli.

Testimoni dell’Amore di Dio

Oggi, guardando a quel patrimonio di fede e azione lasciatoci da Don Vittorio e da Santa Teresa di Calcutta, la realtà associativa rinnova il proprio impegno a portare avanti il cammino avviato. La loro amicizia ci ricorda che la carità non è mai una questione di grandi teorie, ma un gesto quotidiano di cura, vicinanza e condivisione. Continueremo a camminare insieme alle Missionarie della Carità in Uganda, portando avanti quel sogno comune: far sentire ogni persona, anche la più povera, riamata e preziosa agli occhi di Dio.