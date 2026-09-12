Un’altra pazza rimonta per la Pro Patria: segna al 95’ e batte il Pontedera
Vittoria di carattere dei biancoblu allo stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera. I tigrotti prima vanno in svantaggio, poi rimontano, poi ancora raggiunti ma nel finale è il colpo di testa di Baraye a firmare il definitivo 3-2 e regalare il successo
Altri tre punti in rimonta per la Pro Patria che dopo aver superato all’esordio l’Oltrepò in casa si ripete anche a Pontedera dove festeggia il 3-2 finale grazie alla rete di Baraye al 95′. Una gara, come alla prima, che parte in salita per i tigrotti, colpiti all’11’ dal gol con Galeiras. La reazione questa volta è tardiva, ma nella ripresa, al 38’, Benedetti ristabilisce la parità con una punizione calciata alla perfezione. Passano appena tre minuti e Maistrello completa la rimonta trasformando con freddezza il calcio di rigore. Finita? Macché! Al 46’ Sanyang riporta il match in equilibrio ma quando ormai il pareggio sembra scritto, Baraye trova il guizzo decisivo allo scadere e regala ai tigrotti il primo successo esterno della stagione e la seconda vittoria su due.
Questo risultato permette agli uomini di mister Zironelli di continuare questo ottimo inizio di campionato, dopo la vittoria nella giornata d’esordio contro l’Oltrepò. Prossimo appuntamento per i tigrotti mercoledì 16 settembre alle ore 15, allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio, per affrontare il Crema, sperando nella prossima occasione non ci sia ancora da recuperare un passivo iniziale.
FISCHIO D’INIZIO
La Pro Patria scende in campo con il 3-4-3: Maddalon tra i pali; difesa composta da Cannistrà, Arpino, Rossi; a centrocampo Gentile, Gianola, Allasufi e Benedetti; in avanti Nanni, Barranco, Forchignone. Il Pontedera risponde con il 4-3-3: Gattuso in porta; difesa con Pinto, Garcia, Bechini, Ferrandino; a centrocampo Mendes, Vasconcelos, Berrugi; in attacco Galeiras, Ibarbo, Del Piero.
CRONACA DELLA PARTITA
La sfida si apre con il Pontedera subito in vantaggio all’11’: Galeiras, servito da Ferrandino, trova l’angolino con un preciso diagonale che sorprende Rossi. La Pro Patria fatica a reagire e, nonostante qualche tentativo di Nanni e Barranco, il primo tempo si chiude sull’1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa i bustocchi cambiano ritmo e al 38’ trovano il pareggio con Benedetti, bravo a trasformare una punizione. La gara si accende ulteriormente: poco dopo arriva un calcio di rigore per la Pro Patria, che Maistrello trasforma al 41’ spiazzando Gattuso e completando la rimonta. Il Pontedera, però, non molla e al 46’ ristabilisce la parità con Sanyang, che segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nei minuti finali succede di tutto: prima Gattuso compie un intervento decisivo su Aliata, poi al 52’ Baraye riporta avanti la Pro Patria con un colpo di testa. La partita termina in un clima acceso, con Mascara cacciato per proteste e Pignataro espulso pochi minuti dopo il suo ingresso. Al triplice fischio, dopo un finale al cardiopalma, la Pro Patria riesce così a portare a casa una preziosa vittoria per 3-2.
TABELLINO
PONTEDERA-PRO PATRIA 2-3 (1-0)
Reti: 11′ Galeiras (PON), 38′ st Benedetti (PPA), 41′ st rig. Maistrello (PPA), 46′ st Sanyang (PON), 52′ Baraye (PPA)
Pontedera (4-3-3): Gattuso; Pinto, Garcia, Bechini (25′ st Tesser), Ferrandino; Mendes, Vasconcelos, Berrugi (32′ st Del Piero T.); Galeiras (32′ st Pignataro), Ibarbo (36′ st Sanyang), Del Piero L. (15′ st Mori). A disposizione: Mhilli, Di Gregorio, Wagner, Zagarese. Allenatore: Mascara.
Pro Patria (3-4-3): Maddalon; Cannistrà, Arpino, Rossi (12′ st Morrone); Gentile, Gianola (12′ st Bianchini), Allasufi (12′ st Aliata), Benedetti; Nanni (30′ st Maistrello), Barranco, Forchignone (12′ st Baraye). A disposizione: Gnonto, Siega, Mapelli, Boinaidi. Allenatore: Zironelli.
Ammoniti: Vasconcelos (PON), Mendes (PON)
Espulso: 33′ st Pignataro (PON)
Arbitro: Nazzicone di Ferrara
Collaboratori: Teulem di Parma e Angelini di Rimini
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