Undici colpi di cannone aprono il centenario di San Tito: Casorate Sempione si prepara alla sua grande festa

Manca davvero poco: a mezzogiorno di sabato 5 settembre. undici colpi di cannone risuoneranno su Casorate Sempione. Un colpo per ciascuna edizione della Festa decennale di San Tito. Sarà questo il segnale atteso da tutto il paese: l’annuncio che il Centenario è finalmente cominciato e che le strade, le corti e le piazze preparate per mesi possono aprirsi ai visitatori.

Dal 5 al 15 settembre 2026 Casorate vivrà l’undicesima edizione della sua festa più importante, a cento anni dalla prima celebrazione decennale voluta nel 1926 da don Luigi Mariani. Una ricorrenza già speciale, resa ancora più significativa dai 1600 anni dal martirio di San Tito, avvenuto il 16 agosto del 426. L’edizione del Centenario è stata inoltre inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni per i cento anni della Provincia di Varese.

Dietro gli undici giorni di appuntamenti c’è il lavoro di un intero paese e non soltanto dei casoratesi. Da circa due anni quartieri, vie, associazioni, famiglie, ragazzi, gruppi di volontari sono impegnati nella realizzazione di decine di migliaia di fiori artificiali, destinati a trasformare Casorate. Pigne, plastica riciclata, ma anche carta incerata (come alle origine) sono diventati composizioni custodite quasi in segreto fino alle ultime settimane, nel rispetto di una delle consuetudini più caratteristiche di San Tito, la segretezza degli addobbi.

Gli allestimenti veri e propri scatteranno nella serata di venerdì 4 settembre, quando le creazioni preparate nelle case e nei punti di ritrovo delle diverse vie compariranno su strade, cortili, edifici e luoghi simbolici. È il momento culminante di un lavoro paziente, manuale e collettivo, al quale hanno contribuito anche persone esterne alla comunità casoratese attraverso donazioni e sostegni economici. E a cui hanno anche collaborato realtà del territorio, anche da Gallarate e Besnate.

La Festa nacque un secolo fa anche come invito a ritrovare unità, amicizia e collaborazione. Uno spirito che continua a emergere ogni dieci anni, quando le differenze vengono messe da parte e il paese torna a lavorare insieme. Sono centinaia i volontari coinvolti, affiancati dalla Parrocchia Beata Vergine Assunta e San Ilario, dalla Pro Loco, dal Comune, dalle associazioni e dalle attività che sostengono l’organizzazione.

Le novità dell’edizione del Centenario

L’edizione 2026 porta con sé diverse novità.

La prima è l’indulgenza plenaria straordinaria concessa in occasione dei 1600 anni dal martirio di San Tito: il periodo è iniziato nella serata del 14 agosto e si concluderà alla mezzanotte del 15 settembre. Per ottenerla sono previste la visita devota alle reliquie conservate nella chiesa parrocchiale, la confessione sacramentale, la comunione eucaristica e una preghiera secondo le intenzioni del Papa, nel rispetto delle condizioni indicate dalla Chiesa.

Il programma religioso comprende quattro processioni con l’Urna di San Tito e due messe solenni. Domenica 6 settembre la celebrazione delle 10 sarà presieduta dal cardinale Francesco Coccopalmerio; domenica 13 settembre, sempre alle 10, arriverà a Casorate l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

Tra le proposte del Centenario ci sono inoltre la mostra “I nostri fiori per San Tito”, il murale dedicato al Santo negli spazi dell’oratorio, un annullo filatelico, spettacoli, concerti, iniziative per bambini e ragazzi e il ritorno del trenino itinerante.

C’è anche un podcast, nuovo modo – proposto e curato dai ragazzi – per raccontare questo evento e il coinvolgimento di una intera comunità.

Altra novità è il trenino, che accompagnerà famiglie e visitatori lungo le strade addobbate tutti i giorni della festa. Le corse diurne partiranno e arriveranno in piazza San Rocco, dalle 14.30 alle 18.30, con ultima partenza alle 17.30. Le corse serali partiranno invece da via Roma, davanti alla chiesa di Sant’Ilario, dalle 20 alle 22.30, con ultima corsa alle 22. Domenica 6 e domenica 13 settembre saranno previste anche corse mattutine dalle 10 alle 12.

Uno dei punti più scenografici, la scalinata della parrocchiale, fotografata nell’edizione 2016

Il biglietto costerà 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini tra i 4 e i 10 anni e per le persone con disabilità. I bambini fino a 3 anni potranno viaggiare gratuitamente, senza posto a sedere. Per i gruppi di almeno dieci persone è consigliata la prenotazione, contattando la Pro Loco ai numeri 347 9404918 e 371 5718249 oppure all’indirizzo info@prolococasoratesempione.it.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA DI SAN TITO

Sabato 5 settembre

Alle 12 apertura ufficiale della festa con gli undici colpi di cannone; alle 12.15 aperitivo in piazza Mazzini; alle 16 inaugurazione, a Palazzo Cattoretti, della mostra dedicata a Luigi Roggiani e quarta edizione del Premio San Tito promosso dalle Acli; alle 17 messa vigiliare di apertura nella chiesa parrocchiale, con i ragazzi all’inizio dell’anno scolastico; alle 18 baby dance in oratorio e apertura della chiesa parrocchiale vigilata; alle 18.30 sfilata degli sbandieratori e del Corpo musicale “La Casoratese”, con partenza dal municipio; alle 19.15 inaugurazione del murale di San Tito in oratorio con i giovani; alle 20 musica dal vivo con la band di Chiara Fratus in oratorio; alle 21 esibizione della scuola di ballo Lulù Dance di Arsago Seprio in palestra.

Domenica 6 settembre

Alle 8 messa festiva nella chiesa parrocchiale; alle 10 messa solenne con il cardinale Francesco Coccopalmerio; alle 14.40 vespri nella chiesa di Sant’Ilario; alle 15 processione con l’Urna di San Tito, dalla chiesa di Sant’Ilario lungo via della Brera, Monte Grappa, Piave, Roma, viale dei Romani, Merotti, Adua, Verbano, Torino, piazza Mazzini, scalinata don Luigi Mariani e chiesa parrocchiale; alle 18 apertura vigilata della chiesa parrocchiale; alle 18.15 intrattenimento musicale con Le Babylonish in piazza Mazzini; alle 20 cena con delitto in oratorio; alle 21 spettacolo “Anni Verdi” in palestra.

Lunedì 7 settembre

Alle 15 messa nella chiesa parrocchiale con gli ammalati e la terza età; alle 18 apertura vigilata della chiesa parrocchiale; alle 19 “Il Club delle Donne” in piazza Mazzini; alle 20 cena con delitto in oratorio.

Martedì 8 settembre

Alle 10 messa nella chiesa parrocchiale con volontari, catechisti, educatori e consiglieri; dalle 18 alle 22 arrampicata sportiva per ragazzi in piazza Mercato, a cura del Cai di Gallarate; alle 21 concerto-testimonianza con don Carlo José Seno nella chiesa parrocchiale.

Mercoledì 9 settembre

Alle 10 messa nella chiesa parrocchiale con i sacerdoti e i diaconi del Decanato di Somma Lombardo; alle 16 Flower Party per i bambini in oratorio; dalle 18 alle 22 arrampicata sportiva per ragazzi in piazza Mercato, a cura del Cai di Gallarate; alle 18 apertura vigilata della chiesa parrocchiale; alle 20.30 processione con l’Urna di San Tito lungo le vie Macallè, Toti e Trieste.

Giovedì 10 settembre

Alle 10 messa nella chiesa parrocchiale con i sacerdoti nativi di Casorate e con quanti hanno svolto il proprio ministero in paese, in suffragio dei presbiteri e seminaristi defunti; alle 18 apertura vigilata della chiesa parrocchiale; alle 19 “Il Club delle Donne” in piazza Mercato; alle 21, in oratorio, l’incontro “Genitori e figli adolescenti, oggi”, con il pedagogista Daniele Novara sul tema “Educare, con l’equilibrio tra la presenza e la giusta distanza”.

Venerdì 11 settembre

Alle 10 messa nella chiesa parrocchiale con i sacerdoti e i diaconi delle parrocchie vicine; alle 18 apertura vigilata della chiesa parrocchiale; alle 20 musica dal vivo con la band di Chiara Fratus in piazza Mercato; alle 20.30 spettacolo “Fantastico Rai” nell’area palestra; alle 21 intrattenimento con il gruppo musicale Cuprum al Centro ricreativo “La Riscvèa”; alle 21.30 spettacolo teatrale in oratorio.

Sabato 12 settembre

Alle 10 e alle 11 esibizioni di ginnastica artistica dell’Asd E-Motion Academy Casorate Sempione in palestra; alle 17 messa vigiliare nella chiesa parrocchiale con il coro “La Brughiera”, nel cinquantesimo anniversario di fondazione; alle 18 apertura vigilata della chiesa parrocchiale e musica dal vivo con la band di Chiara Fratus in piazza Mazzini; alle 21 spettacolo “Ribot il Magnifico” nell’area palestra; alle 21.30 spettacolo teatrale in oratorio. Dalle 14 alle 20, in piazza Mazzini, sarà disponibile un annullo filatelico.

Domenica 13 settembre

Alle 8 messa festiva nella chiesa parrocchiale; alle 10 messa solenne con l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini; alle 14.40 vespri nella chiesa parrocchiale; alle 15 processione con l’Urna di San Tito lungo la scalinata don Luigi Mariani, piazza Mazzini e le vie San Giorgio, Fratelli Bandiera, San Rocco, piazza San Rocco, Isonzo, San Martino del Longino, Monte Grappa, piazza San Rocco, Magenta, Novara, Genova, De Amicis, Roma, Venezia, Milano, piazza Mazzini, scalinata don Luigi Mariani e chiesa parrocchiale; alle 18 spettacolo dei bambini e dei ragazzi in oratorio e apertura vigilata della chiesa parrocchiale; alle 18.30 intrattenimento musicale con la Shake Rock Band in piazza Mazzini; alle 20 intrattenimento del gruppo musicale Cuprum in piazza Mercato; alle 21, nella chiesa parrocchiale, “Requiem in do minore” di Luigi Cherubini e “Sinfonia n. 5 in fa maggiore” di Ludwig van Beethoven, Concerto per la pace dell’Orchestra Filarmonica Europea diretta dal maestro Marcello Pennuto.

Lunedì 14 settembre

Alle 16.30 “Nati per leggere”, per bambini da 0 a 6 anni; alle 18 apertura vigilata della chiesa parrocchiale; alle 20.30 messa nella chiesa parrocchiale per tutti i defunti della parrocchia e per i benefattori defunti. Alle 21 è previsto l’eventuale recupero dello spettacolo teatrale in oratorio.

Martedì 15 settembre

Alle 10 messa di chiusura nella chiesa parrocchiale; alle 16.30 laboratorio artistico per bambini e ragazzi in oratorio; alle 18 apertura vigilata della chiesa parrocchiale; alle 20.30 processione conclusiva con l’Urna di San Tito, dalla chiesa parrocchiale lungo la scalinata don Luigi Mariani, piazza Mazzini e le vie Milano, XXV Aprile, Medaglie d’Oro, Rossini, Puccini, Verdi e Roma, fino alla chiesa di Sant’Ilario; alle 22 spettacolo pirotecnico nella zona dietro al cimitero.

Gli appuntamenti diffusi

Dal 7 all’11 settembre, dalle 20 alle 21, la scuola primaria “Milite Ignoto” ospiterà la mostra “I nostri fiori per San Tito”. Per tutta la durata della festa sarà inoltre possibile raggiungere il banco di beneficenza in piazza Mazzini, a favore delle opere parrocchiali.

Saranno presenti presìdi educativi curati dallo Spazio Giovani, dal Consiglio comunale dei ragazzi e dalla cooperativa Naturart. Nell’area feste di via Roma 100 sono previsti intrattenimenti musicali a cura di Agencas-Associazione Genitori Casoratesi.

Il trenino itinerante percorrerà le vie del paese con partenza e arrivo in piazza San Rocco durante il giorno e da via Roma, davanti alla chiesa di Sant’Ilario, la sera. Grazie al finanziamento della fondazione “La Sorgente” delle Acli provinciali, a bordo saranno presenti accompagnatori selezionati e formati dalla sezione Acli di Casorate Sempione.

Le confessioni saranno disponibili nella chiesa parrocchiale sabato 5, domenica 6, lunedì 7, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 e lunedì 14 settembre, dalle 21 alle 23.

VIABILITÀ: COME FUNZIONANO LA ZONA ROSSA E LA ZONA GIALLA

Per affrontare una partecipazione stimata in circa centomila visitatori, il Comune ha predisposto un sistema straordinario di regolamentazione della viabilità. Le disposizioni sono contenute nell’ordinanza numero 39 del 14 luglio 2026, successivamente integrata dalle ordinanze numero 41 del 27 luglio e numero 44 del 20 agosto.

Nei giorni feriali sarà possibile circolare normalmente fino alle 19.30. Da quell’ora scatteranno le limitazioni, che resteranno in vigore fino a mezzanotte. Le chiusure saranno più ampie nei fine settimana: sabato 5 settembre inizieranno alle 11, domenica 6 alle 10, sabato 12 alle 16 e domenica 13 alle 10.

La “zona rossa” comprende l’area nella quale, durante gli orari di chiusura, non sarà consentita la circolazione dei veicoli privati. I residenti non potranno raggiungere direttamente l’abitazione in automobile, ma potranno utilizzare i parcheggi riservati predisposti ai margini della zona interdetta, mostrando l’apposito pass.

Nella “zona gialla” sarà invece consentito l’ingresso esclusivamente per raggiungere la propria abitazione. Il pass non permetterà di spostarsi liberamente in automobile all’interno dell’area durante gli orari di limitazione: servirà soltanto per arrivare a casa oppure, nel caso dei residenti della zona rossa, per raggiungere il parcheggio assegnato.

Le automobili lasciate nei parcheggi riservati potranno essere recuperate dopo la mezzanotte o la mattina seguente. I mezzi di soccorso potranno circolare senza limitazioni. In caso di emergenza personale e di necessità di utilizzare la propria automobile, sarà possibile rivolgersi alla Polizia locale, che accompagnerà il veicolo fino alla parte del paese nella quale la circolazione è consentita.

Chi ha necessità del pass deve compilare il modulo pubblicato dal Comune e allegare copia della patente, del libretto di circolazione del veicolo e della carta d’identità. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo protocollo@comune.casoratesempione.va.it.

Ordinanze, modulo e indicazioni sono pubblicati a questa pagina.