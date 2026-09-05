Un’esplosione nel cuore della notte, assalto al Postamat di Inarzo
Il boato è stato udito distintamente intorno alle 3.30 dai residenti che abitano nelle vicinanze dello sportello automatico, collocato nel centro del paese proprio davanti al municipio
Una forte esplosione è stata udita nel cuore della notte a Inarzo. Intorno alle 3.30 di sabato 5 settembre ignoti hanno fatto saltare il portello del Postamat che si trova nel centro del paese, davanti al municipio.
Il boato è stato sentito distintamente dai residenti che abitano nelle vicinanze. Ad avvertire i carabinieri, alcuni residenti svegliati dal potente botto. L’esplosione ha divelto il portello del Postamat. Al momento non è noto quale sia l’ammontare dei danni e del bottino.
Sul posto sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto durante la notte e verificare le modalità utilizzate per far esplodere lo sportello.
Del caso sono stati interessati i carabinieri di Mornago, ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell’assalto e raccogliere gli elementi utili all’identificazione dei responsabili. In quella zona sono posizionate alcune videocamere di sorveglianza che riprendono proprio l’area teatro del furto.
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