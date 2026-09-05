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Un’esplosione nel cuore della notte, assalto al Postamat di Inarzo

Il boato è stato udito distintamente intorno alle 3.30 dai residenti che abitano nelle vicinanze dello sportello automatico, collocato nel centro del paese proprio davanti al municipio

Esplosione postamat Inarzo (settembre 2026)

Una forte esplosione è stata udita nel cuore della notte a Inarzo. Intorno alle 3.30 di sabato 5 settembre ignoti hanno fatto saltare il portello del Postamat che si trova nel centro del paese, davanti al municipio.

Il boato è stato sentito distintamente dai residenti che abitano nelle vicinanze. Ad avvertire i carabinieri, alcuni residenti svegliati dal potente botto. L’esplosione ha divelto il portello del Postamat. Al momento non è noto quale sia l’ammontare dei danni e del bottino.

Esplosione postamat Inarzo (settembre 2026)

Sul posto sono in corso gli accertamenti per ricostruire  quanto avvenuto durante la notte e verificare le modalità utilizzate per far esplodere lo sportello.

Del caso sono stati interessati i carabinieri di Mornago, ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell’assalto e raccogliere gli elementi utili all’identificazione dei responsabili. In quella zona sono posizionate alcune videocamere di sorveglianza che riprendono proprio l’area teatro del furto.

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Pubblicato il 05 Settembre 2026
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