Varese News

Tempo libero

Uno scatto per raccontare Cazzago Brabbia: aperto il concorso fotografico di “Tutti a Tavola”

Appassionati e fotografi possono inviare uno scatto entro le 19 del 14 settembre: le dieci immagini selezionate saranno stampate ed esposte durante la giornata della Tavolata del 20 settembre

Tavolata Cazzago Brabbia

Cazzago Brabbia si prepara alla terza edizione di “Tutti a Tavola”, in programma domenica 20 settembre 2026, e tra le iniziative che accompagneranno l’appuntamento torna il concorso fotografico aperto a tutti e a partecipazione gratuita. Il tema scelto per quest’anno è “Geometrie e Texture passeggiando per Cazzago” e per partecipare c’è tempo fino alle 19 di lunedì 14 settembre. (nella foto un momento della passata edizione)

Cazzago Brabbia attraverso dettagli, forme e texture

Il concorso invita partecipanti e appassionati di fotografia a camminare per Cazzago Brabbia alla ricerca di forme, linee, superfici e particolari capaci di offrire uno sguardo originale sul paese.

Ogni partecipante può presentare un solo scatto. Sono ammesse fotografie a colori oppure in bianco e nero e si può utilizzare sia una macchina fotografica sia uno smartphone. Non saranno invece prese in considerazione le immagini che non risultino attinenti al tema indicato. La partecipazione è libera e gratuita.

Una giuria di quattro fotografi

A valutare i lavori sarà una giuria composta da professionisti con differenti esperienze nel mondo della fotografia: Armando Bottelli, fotografo naturalista, Mario Chiodetti, fotoreporter, Leone Luraghi, fotografo ritrattista, e Giuliano Provino, fotografo ritrattista creativo.

Tre i criteri indicati per la valutazione: originalità della fotografia, qualità dello scatto e selezione del soggetto. Al termine della selezione saranno individuate le dieci fotografie migliori, che verranno stampate ed esposte a Cazzago Brabbia per tutta la giornata di domenica 20 settembre, in occasione di “Tutti a Tavola”.

La premiazione durante “Tutti a Tavola”

Durante la Tavolata saranno nominate le prime tre fotografie classificate e verrà premiato lo scatto vincitore, con un riconoscimento messo a disposizione dai commercianti.

Il concorso diventa così anche un modo per avvicinarsi alla giornata del 20 settembre e, soprattutto, per raccontare Cazzago Brabbia da prospettive differenti: non necessariamente attraverso i suoi scorci più conosciuti, ma soffermandosi su dettagli, geometrie e superfici incontrati passeggiando per il paese.

Come partecipare al concorso fotografico

Per partecipare è necessario inviare una fotografia entro le 19 di lunedì 14 settembre a infoeventiecultura@gmail.com. Nel messaggio devono essere indicati il titolo dell’opera e il nome e cognome di chi ha realizzato lo scatto.

 

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.