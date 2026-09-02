Uno scatto per raccontare Cazzago Brabbia: aperto il concorso fotografico di “Tutti a Tavola”

Cazzago Brabbia si prepara alla terza edizione di “Tutti a Tavola”, in programma domenica 20 settembre 2026, e tra le iniziative che accompagneranno l’appuntamento torna il concorso fotografico aperto a tutti e a partecipazione gratuita. Il tema scelto per quest’anno è “Geometrie e Texture passeggiando per Cazzago” e per partecipare c’è tempo fino alle 19 di lunedì 14 settembre. (nella foto un momento della passata edizione)

Cazzago Brabbia attraverso dettagli, forme e texture

Il concorso invita partecipanti e appassionati di fotografia a camminare per Cazzago Brabbia alla ricerca di forme, linee, superfici e particolari capaci di offrire uno sguardo originale sul paese.

Ogni partecipante può presentare un solo scatto. Sono ammesse fotografie a colori oppure in bianco e nero e si può utilizzare sia una macchina fotografica sia uno smartphone. Non saranno invece prese in considerazione le immagini che non risultino attinenti al tema indicato. La partecipazione è libera e gratuita.

Una giuria di quattro fotografi

A valutare i lavori sarà una giuria composta da professionisti con differenti esperienze nel mondo della fotografia: Armando Bottelli, fotografo naturalista, Mario Chiodetti, fotoreporter, Leone Luraghi, fotografo ritrattista, e Giuliano Provino, fotografo ritrattista creativo.

Tre i criteri indicati per la valutazione: originalità della fotografia, qualità dello scatto e selezione del soggetto. Al termine della selezione saranno individuate le dieci fotografie migliori, che verranno stampate ed esposte a Cazzago Brabbia per tutta la giornata di domenica 20 settembre, in occasione di “Tutti a Tavola”.

La premiazione durante “Tutti a Tavola”

Durante la Tavolata saranno nominate le prime tre fotografie classificate e verrà premiato lo scatto vincitore, con un riconoscimento messo a disposizione dai commercianti.

Il concorso diventa così anche un modo per avvicinarsi alla giornata del 20 settembre e, soprattutto, per raccontare Cazzago Brabbia da prospettive differenti: non necessariamente attraverso i suoi scorci più conosciuti, ma soffermandosi su dettagli, geometrie e superfici incontrati passeggiando per il paese.

Come partecipare al concorso fotografico

Per partecipare è necessario inviare una fotografia entro le 19 di lunedì 14 settembre a infoeventiecultura@gmail.com. Nel messaggio devono essere indicati il titolo dell’opera e il nome e cognome di chi ha realizzato lo scatto.