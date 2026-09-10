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Uyba, test con Novara in vista del “Mimmo Fusco”

Le Farfalle attese da un allenamento congiunto in Piemonte. Il 18 e 19 settembre il classico torneo alla E-Work Arena con Brescia, Cremonese e Club Italia

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Sarà il tradizionale Trofeo Mimmo Fusco uno dei punti cardine del precampionato della Laica Uyba Busto Arsizio. Il quadrangolare di pallavolo è giunto ormai alla 22a edizione, sempre nel nome del noto telecronista Rai – voce del volley femminile – scomparso nel 2005 a causa di una malattia improvvisa.

Quest’anno il “Fusco” si giocherà tra venerdì 18 e sabato 19 settembre nella cornice della E-Work Arena di viale Gabardi: a contendere il trofeo alle biancorosse di Busto Arsizio ci saranno il Millennium Brescia, appena ritornato in Serie A1, e due protagoniste della prossima Serie A2 come la VBC Cremonese (erede della storia di Casalmaggiore) e il Club Italia.

Le due semifinali di venerdì 18 vedranno di fronte Cremonese e Club Italia alle ore 16 e a seguire Uyba e Brescia. Sabato le due finali: quella per il terzo posto (al meglio dei 3 set) si giocherà dalle 15 mentre quella per il titolo alle 17,30. I biglietti (prezzo 10 euro a giornata, in parterre non numerato) saranno disponibili solo ai botteghini del palasport nei giorni delle partite con ingresso gratuito per gli under 12.

PRIMO TEST CON NOVARA – Venerdì 11 intanto (ore 14) è previsto il primo test per le Farfalle che disputeranno un allenamento congiunto con la Igor Volley Novara, al palasport della città piemontese. Coach Barbolini avrà a disposizione anche Valeria Battista e Dalila Marchesini rientrate a Busto dopo l’estate azzurra. Con loro restano in gruppo le giovani Esposito, Mussida, D’Adda, Rigamonti e Poretti oltre alla veterana Carlotta Zanotto che resterà aggregata alle biancorosse per tutta la pre-season.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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