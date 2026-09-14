“VA che Presidenti!”, alla Schiranna sei presidenti raccontano 25 anni di Provincia

Sei presidenti intorno allo stesso tavolo per ripercorrere un quarto di secolo di storia della Provincia di Varese. È il filo conduttore di “VA che Presidenti!”, la serata in programma martedì 15 settembre alle 20.30 alla Fiera della Schiranna, nello stand della Provincia dedicato al Centenario.

Protagonisti dell’incontro saranno Massimo Ferrario, Marco Reguzzoni, Dario Galli, Nicola Gunnar Vincenzi, Emanuele Antonelli e l’attuale presidente Marco Magrini: sei amministratori che hanno guidato l’ente in stagioni politiche e istituzionali molto diverse.

Il confronto sarà l’occasione per ripercorrere i cambiamenti vissuti dalla Provincia negli ultimi 25 anni, dal periodo in cui presidenti e consigli provinciali erano eletti direttamente dai cittadini fino alla riforma Delrio e alla trasformazione delle Province in enti di secondo livello. Sullo sfondo restano le competenze che ancora oggi incidono sulla vita del territorio, dalla viabilità alle scuole superiori, dall’ambiente alla protezione civile.

“VA che Presidenti!” fa parte del programma di iniziative che accompagna il territorio verso il Centenario della Provincia di Varese, che sarà celebrato nel gennaio 2027.