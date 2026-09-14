“VA che Presidenti!”, alla Schiranna sei presidenti raccontano 25 anni di Provincia
Martedì 15 settembre, nello stand dedicato al Centenario, il confronto tra chi ha guidato Villa Recalcati negli ultimi decenni. A intervistarli saranno le redazioni locali
Sei presidenti intorno allo stesso tavolo per ripercorrere un quarto di secolo di storia della Provincia di Varese. È il filo conduttore di “VA che Presidenti!”, la serata in programma martedì 15 settembre alle 20.30 alla Fiera della Schiranna, nello stand della Provincia dedicato al Centenario.
Protagonisti dell’incontro saranno Massimo Ferrario, Marco Reguzzoni, Dario Galli, Nicola Gunnar Vincenzi, Emanuele Antonelli e l’attuale presidente Marco Magrini: sei amministratori che hanno guidato l’ente in stagioni politiche e istituzionali molto diverse.
Il confronto sarà l’occasione per ripercorrere i cambiamenti vissuti dalla Provincia negli ultimi 25 anni, dal periodo in cui presidenti e consigli provinciali erano eletti direttamente dai cittadini fino alla riforma Delrio e alla trasformazione delle Province in enti di secondo livello. Sullo sfondo restano le competenze che ancora oggi incidono sulla vita del territorio, dalla viabilità alle scuole superiori, dall’ambiente alla protezione civile.
“VA che Presidenti!” fa parte del programma di iniziative che accompagna il territorio verso il Centenario della Provincia di Varese, che sarà celebrato nel gennaio 2027.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago
GrandeFratello su Centro Campus, via alla trasformazione: "Varese sempre più all'avanguardia nel basket europeo"
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.