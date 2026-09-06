Valtellina Summer League: Openjobmetis – Cantù 73-61 al 35′

Secondo impegno consecutivo per la Openjobmetis a Sondrio: dalle ore 18 si disputa il derby con l’Acqua San Bernardo Cantù. Rispetto a sabato non giocherà William McDowell-White che accusa un affaticamento muscolare. La squadra si è regolarmente allenata questa mattina nel palazzetto di Chiesa Valmalenco.

In questo articolo aggiornamenti costanti al termine di ogni periodo.

Galleria fotografica Valtellina Summer League: Openjobmetis Varese – Acqua San Bernardo Cantù 4 di 19

III QUARTO – C’è tanto Nate Renfro nella ripartenza OJM dopo la pausa. Il pivot, cercato da Alviti, segna due volte e dà una mano a rimbalzo e a protezione del canestro costringendo Vitucci al timeout dopo meno di 3′ (45-36). Poco dopo anche Hale (rubata e contropiede) a farsi notare ma Miles ritrova la mano dall’arco in mezzo a diverse palle perse brianzole. Hale gli risponde dopo un tap out del solito, prezioso, Renfro e Varese tocca il +11. Cantù non ci sta e replica con un 8-0 firmato Flagg e Grazulis. Della Valle forza un paio di volte, viene beccato dai tifosi avversari e risponde con tripla in transizione; dopo il parziale la difesa torna a crescere così come il lavoro delle ali a rimbalzo offensivo. L’ennesimo preso da Kangur arma la mano di Alviti per il 59-49, poi Dado chiude il contropiede successivo mentre Grazulis chiude il quarto sul 61-51.

Della Valle 21, Hale 9, Nikolic e Renfro 8

II QUARTO – Alviti alza subito un alley-oop a Nikolic e in generale i giochi a due Kastritisiani funzionano anche quando a ispirare sono i giovani (Prato per il taglio di Hale: 31-25). La tripla di Grazulis però riduce le distanze mentre Prato si fa notare anche con un gancio a segno da centro area. Non è derby senza mugugni e la direzione arbitrale non aiuta con gioco spezzettato e metro variabile. Brown in lunetta pareggia al 16′ (33-33) mentre Alviti continua a balbettare come un po’ tutto l’attacco. Minuti di basket francamente dimenticabile, tra ferri, tiri corti, spinte, proteste e fischi alternativi. Della Valle riapre il fuoco a 100” dalla sirena con la tripla e serve a Renfro il pallone del 41-36, metà partita dopo 58′.

Della Valle 16, Nikolic 8, Duke, Hale, Renfro 4.

I QUARTO – Due liberi e una schicciata di Duke su palla rubata infiammano subito i tifosi prealpini ma i biancorossi non pungono dall’arco (0/5 anche con tiri aperti) e vengono puniti da Gravett che, al contrario, è precisissimo (4-9). L’impatto di Della Valle (assist a Renfro, due liberi e tripla) è tosto ma Miles risponde subito per l’11-15. Dopo 5′ la OJM è in bonus (Kamagate subito 2 falli) ma la San Bernardo lascia diversi liberi sul ferro e Della Valle sigla il -1. Il vantaggio arriva con Ikangi in contropiede ma non viene consolidato ma a 5” dalla sirena ADV centra la tripla del 25-23.

Della Valle 13, Duke, Nikolic 4

ASSENTI – Varese senza Librizzi, Roby e McDowell, Cantù rinuncia a Parravicini e Okeke.

PALLA A DUE – Varese in rosso, Cantù in blu entrambe a bordi bianchi. Prevalenza netta di tifosi varesini, palestra piena.

QUINTETTO – Kastritis sceglie Hale, Duke, Alviti, Nikolic e Renfro.