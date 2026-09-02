Varano Borghi celebra la sua storia con la mostra dei modellini di Roberto Vasconi

Un percorso tra architetture in miniatura e immagini d’epoca al Teatro Comunale: orari e dettagli per partecipare

Varano Borghi celebra il proprio patrimonio storico e culturale con una mostra dedicata alle creazioni artigianali di Roberto Vasconi. Decine di modelli in legno che riproducono in scala fin nei più piccoli dettagli edifici noti e meno noti del paese si potranno ammirare al Teatro Comunale a partire dal 19 settembre in occasione dell’evento organizzato dalla Pro Loco di Varano Borghi con il patrocinio del Comune.

La mostra raccoglie alcune delle creazioni che Roberto Vasconi – ex disegnatore meccanico e inventore locale – ha realizzato dal 1986 ad oggi. Il talento di Vasconi si era in origine cimentato sui modelli delle macchine di Leonardo da Vinci, presentati in una grande esposizione organizzata in paese.

Ma è nel 2004 che l’artigiano ha iniziato a riprodurre le architetture locali partendo dalla chiesa di Varano Borghi. Negli anni ha poi realizzato i modelli di edifici del territorio come Villa Borghi, il cimitero cittadino, il vecchio allevamento ittico e le chiese di Comabbio, Biandronno, Corgeno e Ternate. Tra le opere recenti spiccano la replica della diga del Panperduto, creata per i suoi 140 anni, e l’imponente modellino della storica tessitura di Varano Borghi.

Quando visitare la mostra

binaugurazione si terrà sabato 19 settembre alle 11:00. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 27 settembre nei seguenti orari: il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, mentre nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, il pubblico potrà accedere nel pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00.

Oltre alle opere di Vasconi, la mostra sarà arricchita anche da fotografie e immagini d’epoca che racconteranno il paese di Varano Borghi, così come appariva nei decenni passati.

L’ingresso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero di telefono 3299013296.