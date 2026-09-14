Varese celebra Stevie Wonder con la voce di Dorotea Mele al MIV

La musica di Stevie Wonder protagonista al MIV di Varese con “The Golden Age 1970/1980”, uno spettacolo di 90 minuti affidato alla voce di Dorotea Mele e alla sua band. Un viaggio nella stagione più fertile e rivoluzionaria del grande artista americano, tra brani entrati nella storia, memoria, sentimento e quella capacità unica di trasformare il soul e il pop in un linguaggio universale. “The Golden Age 1970/1980 – Omaggio a Stevie Wonder” nasce per raccontare uno dei decenni più importanti nella carriera del musicista di Saginaw. Gli anni Settanta furono infatti il periodo in cui Wonder raggiunse una straordinaria maturità artistica, pubblicando una serie di album che avrebbero lasciato un segno profondo nella musica internazionale.

Sul palco del MIV di Varese sarà la voce di Dorotea Mele, accompagnata da una band di musicisti, a ripercorrere quell’universo musicale. Non una semplice sequenza di successi, ma un omaggio costruito attorno alle atmosfere, ai suoni e alle emozioni di una stagione irripetibile. Proprio in questi giorni l’artista americano ha annunciato le date del nuovo tour che toccherà diverse città europee e americane.

Gli anni d’oro di Stevie Wonder

Il titolo dello spettacolo richiama esplicitamente la “golden age” compresa tra il 1970 e il 1980, anni nei quali Stevie Wonder consolidò definitivamente il proprio ruolo di innovatore. Soul, funk, rhythm and blues e pop si intrecciano in una produzione capace ancora oggi di parlare a generazioni molto diverse. Canzoni d’amore e brani dalla grande forza melodica convivono con testi dedicati alla società, ai diritti civili e alle contraddizioni degli Stati Uniti. È proprio questa doppia anima, intima e politica, a rendere l’eredità di Wonder ancora attuale: un musicista capace di conquistare il grande pubblico senza rinunciare a prendere posizione sui temi del proprio tempo.

Dalla musica all’impegno contro la violenza

Nel corso della sua carriera Stevie Wonder ha più volte legato la propria voce alle battaglie civili. Tra queste c’è anche la presa di posizione contro le leggi cosiddette “Stand Your Ground”, norme adottate in diversi Stati americani che ampliano le circostanze nelle quali una persona può ricorrere alla forza sostenendo di agire per legittima difesa. Wonder annunciò pubblicamente la volontà di non esibirsi negli Stati che applicavano quelle norme, trasformando ancora una volta la propria musica in uno strumento di testimonianza contro la violenza e a favore dei diritti civili. Un impegno che accompagna da decenni la sua carriera e che contribuisce a spiegare perché la sua figura continui ad andare ben oltre il semplice successo musicale.

Un artista ancora sulla scena internazionale

Stevie Wonder resta ancora oggi un protagonista della musica dal vivo. Proprio in questi giorni l’artista ha annunciato un nuovo tour che prevede diverse tappe europee, anche se l’Italia non figura tra i Paesi interessati. Un nuovo capitolo per una carriera lunghissima, mentre spettacoli come “The Golden Age 1970/1980” continuano a riportarne sul palco la stagione forse più celebrata. Per 90 minuti il MIV di Varese diventerà così il luogo di un viaggio dentro il repertorio e l’immaginario di un artista che ha saputo trasformare le proprie canzoni in memoria collettiva, sentimento e, ancora oggi, pura magia.

Info al link The golden age 1970/1980 – omaggio a stevie wonder − Multisala Impero