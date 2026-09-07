Varese Corsi riparte con oltre 500 proposte: già 1.580 iscritti e più di 20 corsi sold out

C’è chi sceglie yoga o pittura, chi vuole imparare una lingua, chi quest’anno proverà la canoa e chi guarda già al Natale, tanto che alcuni laboratori dedicati alle feste sono esauriti a inizio settembre. A una settimana dalla partenza delle lezioni, Varese Corsi arriva all’autunno con oltre 500 proposte, più di 1.580 iscrizioni già raccolte e una ventina di corsi che hanno raggiunto il sold out.

Numeri che danno la misura di un progetto cresciuto negli anni, ma che raccontano solo una parte della sua storia. L’altra è racchiusa nel motto scelto per la nuova stagione: «Torno sempre felice». Una frase che mette insieme le due anime di Varese Corsi: quello che si impara e le persone che si incontrano.

Il nuovo catalogo spazia tra 18 categorie, con circa un centinaio di nuove proposte. Tra le novità c’è un’intera sezione dedicata al volo, un richiamo tutt’altro che casuale in una provincia che ha costruito una parte importante della propria storia attorno all’aeronautica. Debutta anche la categoria Natale, che raccoglie workshop e laboratori a tema e che, nonostante manchino ancora più di tre mesi alle feste, ha già fatto registrare i primi tutto esaurito.

Accanto alle novità restano i corsi che negli anni sono diventati veri e propri punti fermi, dalle attività legate al benessere alla pittura, fino allo yoga e al pilates. Più di 80 corsi hanno già raggiunto il numero necessario per essere confermati, mentre il catalogo continuerà ad arricchirsi anche nelle prossime settimane.

A cambiare non sono soltanto le proposte. Varese Corsi quest’anno si muove attraverso 36 sedi, sparse tra la città e il territorio: dalle aule e dal Salone Estense all’Hub di Calcinate del Pesce, dal Centro d’Incontro Soranzo alle palestre, fino agli spazi messi a disposizione dai partner. Tra questi c’è anche Materia, lo spazio libero di VareseNews a Castronno. Le nuove sedi sono invece Bulbo, il Canile comunale di Varese, Party Boom e lo Studio Ostetriche Montallegro. A completare la rete sono 35 partner territoriali, ciascuno con competenze e spazi che permettono di ampliare ulteriormente l’offerta.

Ed è proprio quando si va oltre l’elenco dei corsi che emerge il tratto sul quale ha insistito l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia. In un tempo in cui le relazioni sono spesso fragili e gli spazi di incontro meno scontati, ritrovarsi attorno a un interesse comune assume, secondo l’assessore, un valore che va ben oltre la lezione.

Laforgia ha parlato di Varese Corsi come di «un grandissimo laboratorio di educazione civica»: un luogo in cui persone con età, storie, interessi e culture differenti possono stare insieme, conoscersi e condividere un’esperienza. La qualità e l’attualità delle proposte restano centrali, ma è la capacità di creare coesione, secondo l’assessore, a rappresentare uno dei risultati più importanti.

Un aspetto che Giada Molinari di Varese Corsi vede prendere forma ogni giorno. «In questi anni abbiamo capito che c’è un’esigenza che accomuna molti dei nostri iscritti: non solo imparare qualcosa, ma trovare un ambiente in cui conoscere persone, condividere e creare nuovi rapporti».

E spesso quei rapporti escono dalle aule. Molinari racconta di un gruppo del corso di canto che, finite le lezioni, ha deciso di ritrovarsi per una serata al karaoke; oppure dei corsisti di pittura che, insieme alla loro insegnante, hanno organizzato una mostra. «Il bello dei nostri corsi è anche quello che succede fuori», osserva. È da esperienze come queste che nasce il nuovo «Torno sempre felice».

Anche i dati sugli iscritti aiutano a capire chi frequenta Varese Corsi. Circa il 70 per cento è composto da donne e il 30 per cento da uomini, mentre le fasce d’età più rappresentate sono quelle adulte. Non manca però la presenza dei più giovani, un pubblico che negli ultimi anni ha cominciato ad avvicinarsi con maggiore interesse al catalogo.

Una delle scommesse di questa edizione è stata proprio quella di anticipare a giugno l’apertura delle iscrizioni. Una scelta nata ascoltando gli utenti, che chiedevano di poter prenotare i corsi più desiderati prima di partire per le vacanze estive. I 1.580 iscritti raggiunti prima ancora dell’inizio delle lezioni sembrano aver dato ragione a quella decisione.

A sottolineare la capacità della proposta di cambiare insieme agli interessi del pubblico è anche il sindaco Davide Galimberti. «C’è un grande livello di innovazione e una varietà che permette di passare dal corso strutturato, con appuntamenti settimanali, a esperienze molto più brevi», ha osservato. Un ventaglio che consente di avvicinarsi a Varese Corsi anche a chi dispone di poco tempo.

Galimberti quest’anno ha deciso di sperimentarlo in prima persona scegliendo la Canoa Experience. «È un’esperienza che dura poche ore ed è compatibile anche con gli impegni di chi lavora», ha spiegato, indicando proprio nella capacità di reclutare nuovi insegnanti, far nascere nuove proposte e coinvolgere realtà del territorio uno dei punti di forza della formula. Un modello che, ha aggiunto, ha suscitato interesse ed è stato preso come riferimento anche altrove.

Intanto le iscrizioni proseguono. È possibile scegliere e prenotare i corsi online sul sito www.varese-corsi.it oppure rivolgersi alla segreteria di piazza Motta 4 a Varese, aperta dal lunedì al venerdì. E il catalogo non è ancora chiuso: nuove proposte potranno aggiungersi durante la stagione, mentre per oltre 1.580 persone la scelta per l’autunno è già fatta.