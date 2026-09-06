Varese, il Consiglio approva l’ordine del giorno M5S: nuove regole per la Commissione paesaggio

Trasparenza, partecipazione e nuove regole per la Commissione paesaggio entrano nel percorso del nuovo Piano di governo del territorio di Varese. Il Consiglio comunale ha approvato con 21 voti favorevoli e tre astensioni un ordine del giorno presentato dal consigliere del Movimento 5 Stelle Luca Paris durante il dibattito sull’adozione del nuovo PGT.

Il provvedimento impegna l’amministrazione comunale a intervenire sul regolamento della Commissione paesaggio nei due mesi tra l’adozione e l’approvazione del PGT. Secondo quanto riportato nel comunicato del M5S, i componenti della Commissione, per tutta la durata dell’incarico, non potranno svolgere attività di libera professione nel territorio comunale. Inoltre, nei 18 mesi successivi alla cessazione dalla carica non potranno assumere incarichi da committenti che abbiano presentato istanze esaminate dalla Commissione durante il loro mandato.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare le garanzie e la trasparenza nelle decisioni che riguardano trasformazioni edilizie considerate particolarmente delicate per il patrimonio storico, culturale e architettonico della città.

Le nuove disposizioni sono destinate a interessare un numero significativo di immobili: quelli situati nel centro storico e nei centri di antica formazione, nei Parchi e Ville storiche (PVS) e altri edifici individuati dal nuovo PGT come di particolare valore architettonico o storico. Le schede dedicate a questi immobili nel nuovo piano sono 1.130.

L’ordine del giorno introduce inoltre un elemento di partecipazione diretta. Associazioni, comitati e singoli cittadini potranno chiedere al Comune di inserire tra gli immobili meritevoli di tutela anche edifici non già mappati, sulla base del loro valore storico, architettonico o paesaggistico.

Per il Movimento 5 Stelle l’approvazione rappresenta una misura concreta inserita nel percorso del PGT per rafforzare «trasparenza, legalità, partecipazione» nei procedimenti amministrativi legati al nuovo strumento urbanistico. Il comunicato è firmato dal consigliere comunale Luca Paris e dalla coordinatrice provinciale del M5S Francesca Bonoldi.