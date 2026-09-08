Varese in anticipo con la Pro Sesto. Cambio di orario anche per il turno infrasettimanale
Variazioni in vista per la squadra biancorossa che anticipa la sfida casalinga e slitta l'orario del successivo turno infrasettimanale previsto in Emilia
Il Varese anticipa il secondo impegno di campionato e modifica l’orario della sfida successiva. La società biancorossa ha reso noto il cambio di programma relativo alla partita casalinga contro la Pro Sesto e alla trasferta contro il Cittadella Vis Modena, valida per il turno infrasettimanale.
Anticipo al “Franco Ossola”
La sfida tra Varese e Pro Sesto, valida per la seconda giornata del girone d’andata di Serie D, non si giocherà più domenica 13 settembre come inizialmente previsto dal calendario ufficiale. Le due società si sono accordate per anticipare il confronto, trovando la piena disponibilità della Lega Nazionale Dilettanti.
L’incontro si disputerà quindi sabato 12 settembre sul prato dello stadio “Franco Ossola”. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15:00, quando i biancorossi cercheranno di sfruttare il fattore campo davanti ai propri tifosi.
Variazione d’orario per la trasferta
I cambiamenti nel calendario del Varese non si fermano alla gara casalinga. La società ha comunicato una modifica che riguarda anche l’impegno valido per la terza giornata di campionato, il primo appuntamento infrasettimanale della stagione.
La trasferta in programma mercoledì 16 settembre contro il Cittadella Vis Modena ha subito uno slittamento dell’orario di avvio. Il calcio d’inizio della sfida in terra emiliana è stato infatti posticipato alle ore 16:00.
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