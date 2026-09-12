Varese inconcludente, la Pro Sesto passa 2-0 al “Franco Ossola”

Un solo tiro degno di nota – quello di Ndagijimana sul finire di primo tempo -, poche occasioni e nessun gol. Con queste premesse il Varese perde 2-0 al “Franco Ossola” alla seconda di campionato, sconfitto da una Pro Sesto apparsa quadrata in difesa e pungente in attacco. Morello ha più volte creato pericoli nel primo tempo, mentre nella ripresa i gol sono arrivati al 10′ con il mancino vincente di Lordkipanidze dopo un regalo in uscita di Berbenni e al 23′ con un mancino di Maffioletti diventato vincente grazie a una deviazione della difesa biancorossa. Anche nel finale i biancorossi non hanno trovato soluzioni per provare a riaprire la gara uscendo così con una sconfitta che apre diverse incognite.

Anche perché la settimana sarà tutt’altro che comoda, con la trasferta in infrasettimanale mercoledì 16 settembre a Modena in casa del Cittadella e poi un altro lungo viaggio, domenica 20 settembre, a Pontedera. Servirà trovare qualche risorsa extra nella squadra in campo e nelle soluzioni d’attacco per non far iniziare ancora peggio questo campionato.

In compenso è stata davvero bella l’accoglienza del “Franco Ossola” a Checco Lepore, prima con un coro nel corso della gara dopo il suo ingresso in campo, poi con una vera ovazione a fine partita.

FISCHIOD’INIZIO

Seconda di campionato e prima stagionale al “Franco Ossola” per il Varese che dopo il pareggio di Coriano all’esordio cerca la prima vittoria contro la Pro Sesto dell’allenatore gemoniese Matteo Contini che da pochi giorni ha ingaggiato anche Checco Lepore, grande ex che ha anche indossato la fascia di capitano in biancorosso. Mister Andrea Ciceri schiera il suo classico 4-3-3 con il 2009 Dodaj in difesa e in attacco Favale, Barzotti e Ndagijimana. Stesso modulo anche per Contini che invece punta su . Buona la cornice di pubblico a Masnago – nonostante i soliti e costanti problemi dell’impianto sportivo con tre settori chiusi – mentre il terreno di gioco, che negli ultimi anni ha dato grattacapi, risulta in condizioni accettabili.

PRIMO TEMPO

Parte in attacco la Pro Sesto che prima si conquista due corner – sui quali il Varese fa buona guardia – poi al 6′ costruisce la prima occasione del match: Dodaj si fa prendere il tempo da Morello che entra in area da sinistra e serve Viscardi che però non sfrutta l’assist del compagno calciando alto da ottima posizione. Il Varese gioca palla ma non riesce a trovare soluzioni davanti mentre per la Pro è sempre Morello a creare pericoli, come al 20′ quando serve ancora Viscardi ma anche questa volta la mira è sbagliata sul colpo di testa. Se il Varese fa tanto senza creare pericoli, la squadra di Contini riesce a portare grattacapi con poco, come al 35′ quando ancora Morello pesca il taglio di Lordkipanidze che sbuca sul secondo palo a destra ma sbaglia il colpo al volo mandando fuori. L’occasione buona per il Varese arriva al 42′ quando Barzotti riesce a trovare profondità, Beretta tiene viva la palla e serve Berbenni che mette in area un pallone pericoloso, dopo un rimpallo Ndagijimana calcia forte ma scheggia la parte alta della traversa. All’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0 nonostante qualche buona occasione, soprattutto da parte ospite.

SECONDO TEMPO

Parte con ritmi bassi la ripresa, Contini pesca dalla panchina prima Clerici per Mazzola e poi Maffioletti per Costantino. Ma al 10′ è un errore in impostazione che permette agli ospiti di trovare il vantaggio: Berbenni perde palla in uscita, Lordkipanidze recupera, supera due avversari e appena dentro l’area calcia di sinistro battendo Mangano per l’1-0 ospite. La risposta del Varese non arriva nei minuti successivi e allora Ciceri lancia Salera e Cogliati per Beretta e Ndagijimana ma è ancora i problemi in attacco non si sbloccano e così al 25′ arriva il raddoppio degli ospiti con Maffioletti che da destra si accentra e calcia con il sinistro trovando il gol del 2-0 complice una deviazione della difesa. Avanti di due gol la Pro Sesto gestisce bene la gara e Contini fa spazio in campo anche a Checco Lepore, salutato anche con qualche coro dal pubblico del “Franco Ossola”. La gara, purtroppo regala poco: il Varese continua a faticare a pungere e la Pro Sesto invece difende compatta ma senza abbassarsi troppo

TABELLINO

VARESE – PRO SESTO 0-2 (0-0)

Marcatori: 10’ st Lordkipanidze (PS), 23′ st Maffioletti (PS)

VARESE (4-3-3): Mangano; Dodaj (29’ st Bianchi), Costante (42’ st Molinari), Bruzzone, Berbenni; Fabris (25’ st Del Signore), De Ponti, Beretta (17’ st Cogliati); Favale, Barzotti, Ndagijimana (17’ st Salera). A disposizione: Capone, Tronci, Malinverno, Gallotti. All.: Ciceri.

PRO SESTO (4-3-3): Zamarian; Facchin, Venturini, Gardoni, Meriggi; Mazzola (7’ st Clerici), Zazzi, Lorkipanidze (29’ st Lepore); Viscardi (27’ st Vanzulli), Costantino (10’ st Maffioletti), Morello (35’ st Messina). A disposizione; Costantini, Ragazzoni, Brioschi, Contessi. All.: Contini.

Arbitro: Sarcina di Barletta (Pisu e Puddu)

Corner: 6-6. Ammoniti: Viscardi, Clerici per la Pro Sesto. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni.

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