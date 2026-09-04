Varese risuona all’unisono con il Mondo: torna l’evento globale di OM Chanting ai Giardini Estensi

Il suono primordiale dell’OM torna a risuonare simultaneamente in diversi Paesi in tutto il mondo. Anche Varese prenderà parte – come ha già fatto ad agosto – a questa “onda” collettiva con un appuntamento speciale all’aperto, organizzato nell’ambito delle attività di Bhakti Marga (Yoga & Meditation).

Cos’è l’OM Chanting e qual è il suo significato?

L’OM è considerato il suono universale della creazione, la vibrazione più alta e pura che esista. Secondo la visione di Bhakti Marga, praticare l’OM Chanting in gruppo non è solo una forma di meditazione, ma rappresenta una vera e propria pratica di Padaseva Bhakti — ovvero l’espressione dell’Amore Divino e del servizio verso tutti gli esseri, aiutando concretamente l’umanità attraverso questa potente vibrazione.

Sintonizzandosi in cerchio come collettivo con la presenza divina dell’OM, i partecipanti possono espandere la propria consapevolezza, permettendo l’uno all’altro di immergersi più profondamente nella ricerca dell’Amore Divino den.

Dettagli dell’evento e orari

L’appuntamento a Varese si terrà nel pomeriggio di domenica 6 settembre 2026. Alle 16:30 è previsto il ritrovo dei partecipanti, alle 17 l’inizio del canto collettivo e alle 18 – 18:30 la conclusione dell’incontro.

Il ritrovo è previsto direttamente sul prato situato davanti al bar “Al Cedro”, all’interno del suggestivo Parco dei Giardini Estensi (c/o Comune di Varese) [1].

Informazioni pratiche e contatti

Per partecipare al meglio all’esperienza all’aperto si suggerisce di portare con sé una bottiglietta d’acqua e un cuscino e/o un tappetino per sedersi comodamente sull’erba.

L’evento prevede una prenotazione obbligatoria per ragioni organizzative. Per riservare il proprio posto o per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare direttamente le organizzatrici:

Giusy: 347 2379537 [1]

347 2379537 [1] Rita: 333 43 97937 [1]

Per ulteriori dettagli sulla filosofia e le attività del movimento “Bhakti Marga – Just Love”, è possibile visitare il sito web ufficiale bhaktimarga.it