Varese si prepara a “vivere di pizza”: in piazza Giovine Italia arriva il celebre pizzaiolo Vincenzo Capuano
L'inaugurazione sabato 5 settembre con un grande evento aperto alla città: pizze, pasta e patate gratis per tutti e gadget per i primi cento clienti. Un'apertura attesissima nel cuore del centro storico
Le iconiche forbici d’oro per tagliare il cornicione soffice della pizza contemporanea napoletana stanno per fare il loro ingresso ufficiale all’ombra del Sacro Monte. Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 12, Piazza Giovine Italia al civico 10 diventerà il punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della pizza d’autore. Apre infatti i battenti la nuova pizzeria firmata da Vincenzo Capuano, maestro pizzaiolo di terza generazione, star dei social media con oltre un milione di follower e volto tra i più celebri della pizza napoletana contemporanea nel mondo.
Il nuovo locale varesino, situato in uno degli angoli più suggestivi del centro cittadino, si sviluppa su due piani e dispone anche di un ampio dehor esterno. Per festeggiare l’arrivo in città, Capuano ha organizzato una vera e propria festa popolare. Dalle 12 alle 15 di sabato, tutti i presenti potranno degustare gratuitamente le sue pizze e uno dei suoi piatti simbolo, la classica pasta e patate napoletana. Inoltre, per i primi cento clienti arrivati all’inaugurazione, sono previsti gadget esclusivi firmati dal brand del pizzaiolo.
A lanciare l’evento è stato lo stesso Capuano con un messaggio carico di entusiasmo diffuso sui suoi canali social, dove ha ribadito il legame emotivo con ogni suo progetto: «Varese, ci siamo! Ogni nuova apertura per me è un sogno che cresce, da vivere insieme. Jamme ja». Un’affermazione che rispecchia in pieno la filosofia che lo guida da sempre e il suo ormai famosissimo slogan, “Vivere di pizza è meraviglioso”, marchio di fabbrica di una carriera che lo ha portato ai vertici delle classifiche internazionali del settore.
Capuano non porta a Varese soltanto una catena di successi riconosciuta tra le migliori pizzerie al mondo, ma un vero e proprio stile di consumo. A lui si deve infatti lo sdoganamento dell’uso delle forbici al tavolo, rito divertente e funzionale ideato per tagliare l’impasto alare senza schiacciarne l’alveolatura, mantenendo inalterata la fragranza e la leggerezza che contraddistinguono la sua lavorazione.
L’arrivo di Capuano rappresenta un’importante novità per il tessuto commerciale del centro di Varese. L’appuntamento di sabato si preannuncia già come uno degli eventi più partecipati del fine settimana varesino.
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