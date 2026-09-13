Varese tra PGT, treni e basket nel nuovo numero di RMFonline

Il fine vita e le scelte della politica, il calo degli studenti nelle scuole varesine, il futuro urbanistico della città, i problemi dei pendolari e le aspettative attorno alla nuova Pallacanestro Varese. Sono alcuni dei temi al centro del nuovo numero di RMFonline, il settimanale di Radio Missione Francescana diretto da Max Lodi, disponibile su www.rmfonline.it.

Fine vita, politica e scenari internazionali

Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, che affronta il dibattito sul fine vita partendo dal rinvio delle decisioni della politica nazionale. Una riflessione critica su una questione delicata, che secondo Lodi dovrebbe essere affrontata senza calcoli legati al consenso elettorale.

Lo sguardo si allarga poi agli scenari internazionali. Costante Portatadino ragiona di pace, populismo e crisi delle democrazie, mentre Roberto Cecchi si concentra sulle diverse forme di destabilizzazione che attraversano Europa e Stati Uniti. Da Washington, Franco Ferraro guarda invece alle elezioni americane di medio termine e alle difficoltà dell’amministrazione Trump.

A venticinque anni dall’11 settembre, Elio Girompini propone un viaggio nella musica nata dalla tragedia delle Torri Gemelle, da Bruce Springsteen a Neil Young, dai Cranberries ai Dream Theater. Luisa Negri prende invece spunto dalle parole pronunciate da George Clooney alla Mostra del cinema di Venezia per una riflessione sulla necessità di nuovi messaggi di dialogo e speranza.

Varese tra scuole, PGT, treni e territorio

Diversi gli approfondimenti dedicati al Varesotto. Gianfranco Fabi parte da un dato significativo: per la prima volta gli studenti della provincia di Varese sono scesi sotto quota 100mila. Un effetto concreto del calo demografico che apre interrogativi anche sul futuro del sistema previdenziale.

Sandro Frigerio entra nel dibattito sul nuovo PGT di Varese, arrivato alla fase decisiva mentre si avvicina anche la campagna elettorale per il dopo Galimberti. Flavio Vanetti punta invece l’attenzione sugli aumenti delle tariffe Trenord e sulla qualità del servizio ferroviario, con particolare riferimento alla linea Milano-Laveno.

Di sicurezza del territorio scrive Arturo Bortoluzzi, che richiama i ritardi nell’utilizzo dei finanziamenti contro il dissesto idrogeologico e propone una ricognizione degli interventi nel Varesotto.

Cultura, società e sport

Il numero ricorda anche Giuseppe “Giugi” Armocida, medico, docente e storico, al quale sarà dedicato il 26 settembre un convegno a Villa Recalcati. Spazio inoltre alla trentesima reunion della famiglia Valli-Broggi, alle riflessioni sull’educazione partendo dagli studi di Konrad Lorenz e al valore sociale del giorno di riposo.

Nello sport Riccardo Signori racconta l’Italia delle donne protagonista nelle grandi competizioni, mentre Claudio Piovanelli guarda con ottimismo alla nuova Openjobmetis, chiedendosi se la squadra costruita per la stagione possa raccogliere l’eredità degli “Indimenticabili” del 2012-2013.

Completano il numero riflessioni su Pontida e la storia della Lega, la birra prodotta dai monaci di Buccinasco, il ritiro del ghiacciaio della Fellaria e un viaggio nella storia che parte dal settembre del 476 e dalla caduta dell’Impero romano d’Occidente.