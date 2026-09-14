Varese, tutti promossi al Centro Studi Voltaire: il bilancio del primo anno

Si chiude con un bilancio positivo il primo anno scolastico del Centro Studi Voltaire di Varese. Tutti gli studenti iscritti alla sede di via Vittorio Dandolo 26 sono stati promossi, compresi i ragazzi che hanno affrontato gli Esami di Stato.

Un risultato che, secondo la scuola, conferma l’efficacia di un modello didattico basato sulla personalizzazione dei percorsi e sull’accompagnamento degli studenti, con particolare attenzione anche a chi arriva da precedenti esperienze scolastiche difficili.

Dalle difficoltà scolastiche a un nuovo percorso

«Molti dei ragazzi arrivati al Centro Studi Voltaire provenivano da percorsi scolastici frammentati, bocciature o situazioni caratterizzate da forte demotivazione e fragilità emotiva – spiega Stefania D’Altilia, responsabile della sede di Varese –. Nel tempo, però, li abbiamo visti cambiare, crescere e appassionarsi».

Il lavoro svolto durante l’anno si è concentrato sulla costruzione di piani di studio personalizzati, pensati per tenere conto dei ritmi e delle caratteristiche cognitive di ciascun alunno.

A questo si aggiungono le classi a numero ridotto, che consentono agli insegnanti di seguire più da vicino gli studenti, e la possibilità di rimanere a scuola fino alle 18. Gli spazi della sede diventano così anche un luogo dove studiare nel pomeriggio, confrontarsi con gli altri ragazzi e costruire relazioni attraverso lo studio e il mutuo aiuto.

Recuperare gli anni, ma anche la fiducia

L’obiettivo del percorso, sottolineano dal Centro Studi Voltaire, non è soltanto recuperare eventuali anni scolastici persi. Una parte importante del lavoro riguarda infatti il recupero dell’autostima e della fiducia nelle proprie capacità.

«Il lavoro quotidiano dei docenti, fatto di ascolto, pazienza e incoraggiamento, insieme alle parole pronunciate al momento giusto, ha fatto riemergere negli studenti la capacità di non arrendersi», continua D’Altilia.

Un approccio che punta quindi ad affiancare alla preparazione didattica un percorso capace di intervenire anche sulla motivazione, uno degli aspetti centrali quando si affrontano situazioni di dispersione o abbandono scolastico.

L’offerta formativa del Centro Studi Voltaire a Varese

Il risultato ottenuto nel primo anno ha interessato l’intera offerta formativa della sede varesina.

Il Centro Studi Voltaire propone percorsi liceali e indirizzi AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) e professionale socio-sanitario, rivolgendosi anche agli studenti che hanno la necessità di recuperare anni scolastici o ripensare il proprio percorso di studi.

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, sono aperte le iscrizioni e i colloqui di orientamento per conoscere i programmi, le attività didattiche ed extracurriculari e valutare il percorso più adatto alle esigenze dello studente.

Centro Studi Voltaire

Via Dandolo 26, Varese

Tel. 0332795803

info@voltairevarese.it

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