Venerdì con Vigor, Rock the jungle e il grande ritorno di Dome e Rose ai fornelli di Sotto la cloche
Due appuntamenti imperdibili alle 18 con Vigor degli Otr come ospite e alle 20 con Sara Biancardi, biologa marina, ospite di Sotto la cloche
Due appuntamenti in questo venerdì su Radio Materia con la trasmissione delle 18 dedicata agli eventi e quella delle 20 dedicata alla cucina e al mondo del food in generale. In più saremo in diretta anche sabato dalle 19 direttamente dalla festa dei Gorillas a Varese.
18,00 Varese Summer Night&Day
Il nostro Samuele Biotti è pronto a raccontarvi gli eventi del weekend partendo dall’appuntamento clou del weekend con Rock the Jungle, la festa dei Gorillas Varese a San Fermo con rapper di grande fama come Egreen e Bassi Maestro (qui il programma). In studio un altro presidente della scena rap come Vigor degli Otr. Inoltre annunceremo anche la diretta di sabato dalle 19 con Radio Materia in trasferta alla festa per raccontarvela dal vivo.
20,00 Sotto la cloche
Dome e Rose sono pronti a tornare ad accendere i fornelli della trasmissione dedicata al mondo del food. Ospite di questa puntata sarà Sara Biancardi, biologa marina.
Ascoltaci su www.radiomateria.it oppure qui sotto
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