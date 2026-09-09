“Venite in palude, ma ricordatevi che siete ospiti di raganelle e aironi”

Entrare nell’Oasi Palude Brabbia significa varcare la soglia di un mondo sospeso, un polmone verde di 460 ettari dove il tempo sembra scorrere con il ritmo dei battiti d’ala e il gracidare delle raganelle. Eppure, conservare un ecosistema così delicato a due passi da casa richiede un equilibrio costante tra tutela rigorosa e divulgazione. A raccontare la vita quotidiana e le nuove sfide della riserva naturale di Inarzo sono Barbara Ravasio, naturalista e responsabile Lipu dell’oasi, e Massimo Valerio, collaboratore Lipu referente per le attività didattiche rivolte a bambini e ragazzi.

Negli ultimi anni il modo di comunicare la riserva è cambiato radicalmente, trasformando la conservazione in un’esperienza condivisa e consapevole. «Negli anni la necessità di promuovere questa realtà è molto cresciuta, inizialmente si prestava più attenzione proprio solo all’aspetto conservativo, far conoscere quali erano le regole di fruizione e appunto conservare la riserva» spiega Barbara Ravasio. «Oggi si punta tanto alla fruizione ma appunto è una fruizione un po’ mirata, non di massa, ma attenta a quello che è questo tipo di ambiente». Per raggiungere un pubblico sempre più vasto, la riserva punta sia sulle proprie pagine social sia sul sito ufficiale lipupaludebrabbia.it, vero punto di riferimento per conoscere le iniziative in programma.

L’offerta dell’oasi è studiata per abbracciare target molto diversi tra loro, spaziando dagli appassionati di birdwatching alle famiglie con bambini. «Per i piccolini facciamo favole itineranti nell’Oasi, con un gruppo teatrale, per i ragazzi della fascia delle elementari e delle medie puntiamo scoperta del territorio mirata, intervallata con giochi e attività, dall’orienteering all’evento come quello che faremo domenica 13 settembre Tra Saltelli e Gracidanti Raganelle» continua Ravasio. «L’obiettivo è di far conoscere anche ai ragazzi e ai genitori tutte le piccole cose che si possono vedere in un ambiente naturale vicino a casa, perché spesso i ragazzi imparano tantissimo dai documentari ma di ciò che hanno vicino, conoscono un po’ meno». Per avvicinare anche la fascia dei ventenni e trentenni, la riserva propone periodicamente aperitivi in palude che abbinano il cibo locale all’osservazione della fauna notturna e a brevi sketch teatrali.

Un capitolo importante della promozione passa anche attraverso la videografia. Massimo Valerio, oltre ad affiancare i giovani nei campi estivi, lavora come videomaker e fotografo per l’oasi. «Sono arrivato in palude come volontario e chiesi a Barbara di fare un documentario sulla vita nella riserva» racconta Valerio. «Inizialmente mi rispose di no perché i tempi non erano maturi. Poi è stata lei a richiamarmi. Barbara si è occupata dello script e del filo conduttore, io della parte tecnica con riprese e produzione». È nata così una serie a documentario giunta alla terza puntata, girata interamente con uno smartphone e proiettata a ingresso libero nei cinque comuni della palude, fino ad approdare alla Sala Montanari di Varese in occasione dell’Archeo Film Festival. «Questi documentari hanno il compito di avvicinare il pubblico alla vita praticata in oasi, e al lavoro dei volontari, oltre a lanciare messaggi sulle caratteristiche dell’ambiente palustre» aggiunge Valerio.

Riguardo al delicato equilibrio tra presenza umana e salvaguardia della natura, Ravasio puntualizza come il turismo debba rimanere uno strumento di valore e non una minaccia. «La riserva si estende su 460 ettari, ma la parte visitabile è molto più piccola. C’è un’area ad accesso libero affacciata sugli stagni per passeggiare, ma bisogna venire con lo spirito giusto: non per fare il picnic o giocare a palla, ma per osservare gli animali». La responsabile sottolinea che l’oasi «non deve diventare il parco giochi per bambini e animali domestici, perché l’obiettivo principale è tutelare l’ambiente. Bisogna arrivare alla Palude Brabbia e imparare a scoprirla, ricordandosi sempre che siamo ospiti».

L’ecosistema deve infatti fare i conti con un’evoluzione naturale complessa, accelerata dai recenti fenomeni di siccità e dal progressivo interramento della palude, che influisce sulla presenza di aironi, falchi di palude, anfibi e libellule. A garantire la tenuta del centro visite e dei sentieri è una squadra di circa trenta volontari attivi nelle manutenzioni, nell’accoglienza e nella vigilanza.

Un impegno costante che trova il suo coronamento nell’educazione delle giovani generazioni durante i campi estivi. «Stare con i bambini ti premia sempre» conclude Massimo Valerio. «Nell’ultimo turno mi ha colpito vedere ragazzi che frequentavano l’oasi da anni e avevano raggiunto il limite d’età. Durante i laboratori sembrava non ascoltassero, ma alla fine sapevano tutto e ricordavano tutto quello che hanno vissuto in questi anni. Al di là di quanto appariva, hanno assorbito ogni singolo dettaglio della vita della palude».

Tra natura incontaminata, educazione ed eventi sul territorio, l’Oasi Palude Brabbia continua a confermarsi un bene prezioso, un luogo dove imparare a guardare il paesaggio con occhi nuovi e con il rispetto che si deve alla terra che ci ospita.