Via Francisca in famiglia: ultimi posti per la camminata gratuita con merenda del 6 settembre
Domenica 6 settembre a Cairate la prima camminata gratuita promossa da Alfa. Restano alcuni posti disponibili, con letture e attività pensate anche per i più piccoli
Una domenica da trascorrere insieme, camminando tra natura, acqua e territorio. Si avvicina il primo appuntamento con le camminate gratuite promosse da Alfa Srl lungo la Via Francisca del Lucomagno e, per la tappa di domenica 6 settembre a Cairate, restano ancora alcuni posti disponibili.
L’appuntamento è alle 14.30 al Monastero di Cairate. Da qui il percorso scenderà verso il fondovalle fino a raggiungere la pista ciclopedonale della Valle Olona, che in questo tratto coincide con la Via Francisca, per poi proseguire lungo l’antico tracciato della ferrovia della Valmorea fino al depuratore di Cairate.
La passeggiata è aperta a tutte le età e vuole essere anche un’occasione per vivere il territorio in famiglia. Durante il cammino sono previsti momenti dedicati ai più piccoli, con uno spettacolo a cura di Progetto Zattera e una merenda offerta da Coop Lombardia.
Il filo conduttore della giornata sarà ancora una volta l’acqua. A Cairate il percorso permetterà infatti di raccontarne anche il viaggio meno visibile, quello che passa attraverso il sistema di depurazione delle acque reflue prima del ritorno nell’ambiente.
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La tappa del 6 settembre apre un calendario di quattro appuntamenti tra settembre e ottobre. Dopo Cairate, si tornerà a camminare domenica 27 settembre a Ghirla, lungo un itinerario che toccherà il Maglio, il Mulino Ripamonti e il Romitaggio; domenica 11 ottobre a Varese, tra Villa Mylius, i Giardini Estensi e il centro cittadino; e infine domenica 25 ottobre al Parco Alto Milanese, lungo i percorsi ciclopedonali immersi tra boschi e aree agricole.
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