Via la pipì dei cani dalle strade, Chiasso lancia la campagna “Can-Can Yoga”

Pulire la cacca del cane dalla strada pubblica, ma anche l’urina del migliore amico dell’uomo andrà rimossa.

Dal 18 agosto 2026 è in vigore la nuova Ordinanza municipale sui cani del Comune di Chiasso. Accanto alle disposizioni già vigenti, è stato introdotto l’obbligo di portare con sé una quantità sufficiente d’acqua per pulire immediatamente le deiezioni liquide del proprio cane.

Per accompagnare l’entrata in vigore della nuova Ordinanza, il Comune lancia la campagna informativa Can-Can Yoga: un manifesto dal tono leggero e immediato in cui sono riassunte le principali regole per una buona convivenza negli spazi pubblici.

La campagna è completata da un pieghevole informativo con una mappa “canina” di Chiasso, che indica fontane, distributori di sacchetti, zone vietate e aree di svago dedicate ai cani. Sul volantino è presente anche un QR code che indirizza al sito chiasso.ch e alla pagina da cui è possibile reperire le principali informazioni am- ministrative relative alla detenzione di un cane.

Il pieghevole sarà disponibile presso gli sportelli comunali.