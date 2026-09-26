Villa Mirabello ospita “Tre Valli Varesine”, immagini di ciclismo e un progetto solidale

A Villa Mirabello, a Varese, è stata inaugurata questa mattina la mostra fotografica “Tre Valli Varesine. Quando il ciclismo è passione”, dedicata all’edizione 2025 della storica corsa. L’esposizione raccoglie gli scatti di Sara Cavallini, Mattia Ozbot e Flaviano Ossola e resterà aperta fino all’11 ottobre con ingresso libero. Le fotografie raccontano la Tre Valli Varesine da prospettive diverse: la gara, la concentrazione degli atleti, la fatica, il pubblico e i momenti che restano fuori dalla classifica ma contribuiscono a costruire il racconto di una giornata di sport.

La mostra e l’iniziativa solidale

L’esposizione è anche l’occasione per lanciare “Scatto d’autore, gesto d’amore”, iniziativa che unisce fotografia, ciclismo e solidarietà. I visitatori potranno scegliere una delle immagini esposte e sostenere il progetto con una donazione a favore de Il Pane di Sant’Antonio ODV, contribuendo così alle attività della Casa della Carità di Varese.

«La Tre Valli Varesine è fatta di immagini che rimangono nella memoria – sottolineano gli organizzatori -. Con questa mostra vogliamo offrire al pubblico la possibilità di fermarsi e rivivere quelle emozioni attraverso gli occhi di tre fotografi che hanno saputo raccontare la corsa da prospettive diverse. E con “Scatto d’autore, gesto d’amore” abbiamo voluto aggiungere un significato ulteriore: la passione per il ciclismo può diventare anche un aiuto concreto per gli altri».

La mostra dentro il Binda Cycling Festival

La mostra rientra nel programma del Binda Cycling Festival 2026, progetto che accompagna la Tre Valli Varesine con iniziative dedicate non soltanto allo sport, ma anche alla cultura, alla fotografia, al territorio e alla solidarietà. Il Festival è promosso dall’Associazione Tre Valli Varesine, in collaborazione con la Società Ciclistica Alfredo Binda e il Comune di Varese. Il progetto può contare inoltre sul sostegno e sulla collaborazione di numerose istituzioni, enti e associazioni.

Tra i patrocini figurano quelli del Ministro per lo Sport e i Giovani, del Consiglio della Regione Lombardia, della Provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese, del CONI, della Federazione Ciclistica Italiana e dei Comuni di Gavirate e Orino. Tra i partner sono presenti anche l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, il Circolo degli Artisti di Varese ODV, il Santuario della Madonna del Ghisallo, SOMS Caldana e il Museo del Ciclismo del Ghisallo.

Tutti gli eventi del Binda Cycling Festival sono a ingresso libero. Il programma completo è disponibile sul sito www.bindacyclingfestival.it.