Visita a sorpresa dell’arcivescovo Delpini alla Fondazione Menotti Bassani di Laveno
Monsignor Mario Delpini è arrivato senza preavviso nella Rsa di Laveno Mombello, dove ha incontrato il cappellano don Mario, salutato gli ospiti e ringraziato il personale. Una visita discreta che ha coinvolto anche l’Hospice
Monsignor Mario Delpini è arrivato senza preavviso nella Rsa di Laveno Mombello per incontrare il cappellano don Mario. Durante la visita ha salutato gli ospiti e il personale e ha attraversato gli spazi dell’Hospice. Una visita inattesa, avvenuta con discrezione e semplicità. A raccontare l’arrivo dell’arcivescovo, gli incontri con gli ospiti e il passaggio nell’Hospice è la stessa Fondazione attraverso un post pubblicato su Facebook, che riportiamo integralmente:
Qui in Fondazione capita anche che alle 18 di una sera qualsiasi si presenti senza preavviso un sacerdote che chiede di incontrare il cappellano don Mario. «Chi devo annunciare?» «L’arcivescovo», risponde. Era proprio lui: monsignor Mario Delpini, l’arcivescovo di Milano. Si ferma a salutare gli ospiti che incontra, è disponibile, sorridente, semplice. Alcuni sono sopresi, anche increduli. E’ lui per primo a ringraziare il personale per il lavoro che svolgono ogni giorno. Poi attraversa l’Hospice, dove alcuni lo accolgono con entusiasmo e altri declinano con coerenza la possibilità di incontrarlo. Raccoglie qualche confidenza e forse qualche speranza. Poi esce in silenzio, così come è entrato. Con un sorriso, con la sua semplicità, con quella apertura e disponibilità che ti fanno pensare: eccomi, se ti va ci sono. Senza imposizioni. Senza pretese.
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