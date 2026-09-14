Volontari in azione al Parco Valle della Bevera per la cura del territorio: torna “Campo dei Fiori siamo noi”

Un nuovo appuntamento con la tutela dell’ambiente e la cura del territorio in provincia. Sabato 19 settembre farà tappa al Parco Valle della Bevera l’iniziativa “Campo dei Fiori siamo noi”, la campagna di volontariato ambientale promossa per salvaguardare il patrimonio naturale locale.

L’evento si terrà in concomitanza con la storica campagna nazionale “Puliamo il Mondo” di Legambiente e vedrà sul campo i volontari di Legambiente Varese affiancati dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco.

L’intervento dei partecipanti sarà concentrato su tre attività principali:

Raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le aree verdi;

Manutenzione dell’area umida, fondamentale per la biodiversità locale;

Sistemazione e pulizia dei sentieri del parco.

Orari, ritrovo e come partecipare

Il punto di ritrovo è fissato per le ore 8:30 presso il parcheggio della Motorizzazione Civile di Varese, in Via Ca’ Bassa 30. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 12:00 circa.

L’evento è gratuito e include assicurazione, attrezzi da lavoro, guanti e una borraccia in omaggio per i partecipanti. Ai cittadini che desiderano aderire si raccomanda di indossare abbigliamento comodo, pantaloni lunghi, maglietta a maniche lunghe, scarponcini da trekking e di portare con sé una borraccia d’acqua.

Per partecipare è necessario iscriversi in anticipo compilando il modulo online sul portale Insubria Parks oppure contattando l’organizzazione all’indirizzo e-mail educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it. L’iniziativa vede il coinvolgimento e il patrocinio dei Comuni di Varese, Cantello, Induno Olona, Viggiù e Malnate.