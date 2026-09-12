Voti Varese: Ndagijimana fumoso, Favale si vede col contagocce

VARESE – PRO SESTO 0-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

MANGANO 6: Può poco sui gol e in generale la Pro Sesto pecca di mira.

DODAJ 6: Esordio dal primo minuto per il classe 2009 contro un avversario davvero tosto come Morello. Concede qualcosa ma neanche troppo. Benino in spinta

Bianchi s.v.: Entra nel finale ma non si vede quasi mai

COSTANTE 6: La difesa fa quel che può lasciando il giusto agli avversari. Sfortunato sulla deviazione del 2-0 che spiazza Mangano

BRUZZONE 6: Tiene a bada Costantino e guida la retroguardia, poche responsabilità sulle reti avversarie

BERBENNI 5,5: Spinge bene e mette anche qualche pallone interessante in area, poi però quell’errore in uscita permetta

BERETTA 6: Bene negli inserimenti e nella presenza in mezzo al campo, anche lui oggi si vede poco sotto porta

Cogliati 6: Arriva da una febbre notturna e non è al meglio, ma quando entra ci prova con il solito agonismo anche se non va mai alla conclusione

DE PONTI 6: Attento a interrompere il gioco avversario e a impostare. Gara sufficiente ma poco più

FABRIS 5.5: Corre e dà una mano ma manca un po’ di qualità. Palla al piede potrebbe e dovrebbe essere più intraprendente

Del Signore 6: Entra con carattere e qualche buona giocata. Va anche al tiro ma non benissimo

FAVALE 5: Da lui ci si aspetta qualcosa in più. Si vede a sprazzi e quasi mai in maniera davvero pericolosa. Solletica Zamarian nella ripresa, non si ricorda altro

BARZOTTI 5,5: Combatte da prima punta, dà una mano alla squadra e al gioco. Oggi però anche lui non riesce a trovare spunti buoni per impensierire la difesa di Sesto

NDAGIJIMANA 5.5: Detto che la migliore occasione del Varese è il suo tiro di poco alto nel finale di primo tempo, ci ha abituato a qualcosa di migliore. Magari qualche giocata di fino in meno al posto di una bella discesa convinta in fascia

Salera 6: Sarebbe anche un “6-” perché da quando entra non sempre fa tutto a dovere. Se non altro spinge con coraggio

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