Voti Varese: Ndagijimana fumoso, Favale si vede col contagocce
Le due ali biancorosse non pungono e non costruiscono e questo complica la gara per la squadra di Ciceri. Pesante l'errore di Berbenni che porta al vantaggio della Pro Sesto
VARESE – PRO SESTO 0-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI
MANGANO 6: Può poco sui gol e in generale la Pro Sesto pecca di mira.
DODAJ 6: Esordio dal primo minuto per il classe 2009 contro un avversario davvero tosto come Morello. Concede qualcosa ma neanche troppo. Benino in spinta
Bianchi s.v.: Entra nel finale ma non si vede quasi mai
COSTANTE 6: La difesa fa quel che può lasciando il giusto agli avversari. Sfortunato sulla deviazione del 2-0 che spiazza Mangano
BRUZZONE 6: Tiene a bada Costantino e guida la retroguardia, poche responsabilità sulle reti avversarie
BERBENNI 5,5: Spinge bene e mette anche qualche pallone interessante in area, poi però quell’errore in uscita permetta
BERETTA 6: Bene negli inserimenti e nella presenza in mezzo al campo, anche lui oggi si vede poco sotto porta
Cogliati 6: Arriva da una febbre notturna e non è al meglio, ma quando entra ci prova con il solito agonismo anche se non va mai alla conclusione
DE PONTI 6: Attento a interrompere il gioco avversario e a impostare. Gara sufficiente ma poco più
FABRIS 5.5: Corre e dà una mano ma manca un po’ di qualità. Palla al piede potrebbe e dovrebbe essere più intraprendente
Del Signore 6: Entra con carattere e qualche buona giocata. Va anche al tiro ma non benissimo
FAVALE 5: Da lui ci si aspetta qualcosa in più. Si vede a sprazzi e quasi mai in maniera davvero pericolosa. Solletica Zamarian nella ripresa, non si ricorda altro
BARZOTTI 5,5: Combatte da prima punta, dà una mano alla squadra e al gioco. Oggi però anche lui non riesce a trovare spunti buoni per impensierire la difesa di Sesto
NDAGIJIMANA 5.5: Detto che la migliore occasione del Varese è il suo tiro di poco alto nel finale di primo tempo, ci ha abituato a qualcosa di migliore. Magari qualche giocata di fino in meno al posto di una bella discesa convinta in fascia
Salera 6: Sarebbe anche un “6-” perché da quando entra non sempre fa tutto a dovere. Se non altro spinge con coraggio
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